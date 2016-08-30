爭取話語權 華府最大台灣智庫將成立

華府學界智庫是全球重要的輿論焦點，以台灣為主體的「全球台灣研究中心」將在9月14日開幕，未來台灣將與日本、南韓等國在華盛頓擁有常駐的智庫。

全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）將於9月14日，在華府智庫與非政府組織設點區域杜邦圓環（Dupont Circle）附近開幕，軍事戰略學者賴義雄擔任董事長，智庫學者蕭良其出任執行長。

全球台灣研究中心官網指出，中心任務是為美國與台灣的政策制定者、學界及媒體，打造資訊交流、分析、舉辦活動與公共推廣的平台；在推動堅實的台美關係下，孕育台灣政治、經濟與文化發展的先進理念；同時為在智庫、媒體與非政府組織中，專注於台灣與亞太事務的未來領袖和專家們發展包容性的社群。

除了多位美國學者擔任中心的顧問，培育新世代台灣議題研究專家也是新智庫的目標，多位學經歷相當優異的年輕美國台裔人士已加入智庫運作。

全球台灣研究中心為在美綠營人士集資組成，並在市中心杜邦圓環區域購置辦公室，做為學者研究、舉辦論壇等用途。

智庫是華府和全球政、軍、學界與外交界交流的重要場域，美國的布魯金斯研究所（Brookings Institution）與戰略暨國際研究中心（CSIS）等機構，對政策制定與國際事務都極具影響力。

東亞各國近年也相繼在華府成立以單一國家和亞太區域為研究範圍的智庫，日本的?川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation）與南韓的美韓研究所（US Korea Institute）都長期運作，舉辦大型活動，爭取話語權。

中國大陸近年來大舉投入智庫活動，除了自行成立以促進中美關係發展為重點的智庫或基金會，還積極參與現有智庫的學術研究活動。1050830

(中央社)