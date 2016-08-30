夫再傳不雅照 希拉蕊核心幕僚離婚

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美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓重要幕僚之一的阿貝定（Huma Abedin）今天宣布，與再度傳出不雅照的丈夫威納（Anthony Weiner）分手。

路透社報導，阿貝定在聲明中說：「經長期努力維繫婚姻且痛苦地考慮後，我決定與我丈夫分手。我與他會為繼續給我們的兒子最好的照顧，兒子是我們的生命之光。在這艱難時刻，我也懇求外界尊重我們的隱私。」

紐約郵報（New York Post）28日登出威納近期透過推特，將不雅照傳給其他婦人，照片中威納僅著內褲躺在床上，還帶著與阿貝定所生的幼子。

法新社報導，威納於2011年就因類似的性醜聞被迫辭去國會議員，當時他坦承與至少6名女子互通色情照片與訊息。

威納2013年參選紐約市長時，又被指控持續以「危險卡羅斯」的化名故態復萌，阿貝定當時還陪著威納向支持者道歉。

紐約郵報表示，現年51歲的威納，這次不雅照只是十多張自拍照之一，這些照片被威納傳給其他女子，當中大部分都是威納未穿衣的畫面。

美聯社報導，追隨多年的阿貝定深獲希拉蕊信任，被稱作是希拉蕊第2個女兒。

41歲的阿貝定目前是希拉蕊競選陣營的女副主席，她於1996年仍就讀喬治華盛頓大學時，就幫希拉蕊作事。2000年希拉蕊選上紐約聯邦參議員後，阿貝定獲進一步倚重，一路協助希拉蕊角逐2008年總統黨內初選，後來又跟著希拉蕊進國務院任職。1050830

(中央社)