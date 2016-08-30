印尼古蹟郵局 化身藝文空間活化利用

我要評比

世郵展系列報導印尼古蹟郵局舊城分局，走過荷蘭殖民、日本占領到獨立建國，見證印尼的近代史。近來更活化再利用，結合藝廊、工作坊及餐廳，要給民眾及遊客全新體驗。

走進雅加達舊城區「Kota Tua」，18世紀荷蘭式建築風格的博物館、斑駁傾頹的大樓，還有近400年歷史的老木橋，彷彿引領人們走進荷蘭殖民時期的巴達維亞繁華歲月。

印尼話的Kota Tua是「舊城」的意思，這個舊城區北面迎海，是17世紀荷蘭在印尼的殖民重鎮巴達維亞（雅加達古地名）的經濟和文化中心。

舊城區占地1.3平方公里，舊城區中心是由鵝卵石鋪成的法塔西拉廣場（Taman Fatahillah Square），廣場北邊座落1棟白色荷式建築的荷蘭式建築郵局，特別引人矚目。

法塔西拉郵局分局（舊城分局）座落於雅加達歷史博物館對面，郵局建築當年是由建築師鮑加納（Ir. R.Baumgartner）設計，並於1928年建造，當時建築物的用途就是做為郵務使用，直至今日，舊城分局仍持續運作，星期日也照常營業。

這棟兩層樓建築的郵局是水平式寬型建築，室內設計許多垂直式窗戶，正對曾做為巴達維亞市政廳、荷蘭總督府的雅加達歷史博物館。

印尼文史工作者凱瑟琳（Catherine）帶領記者穿梭這棟88年的老建築，二樓擺設許多雅加達舊城區的珍貴歷史照片。另一頭則有藝廊展示當地畫家描繪舊城區的油畫，栩栩如生的畫作，彷彿引領遊客穿越時空，回到荷治時期的雅加達。

為了活化舊城分局，鼓勵民眾參與藝文活動，郵局內還將部分空間規劃成工作坊及展覽室，記者剛好遇到一群年輕攝影愛好者在郵局內展出他們的攝影作品。

攝影師法德利（Fadly）說，之所以會選在古蹟郵局內展出照片，是希望結合傳統及現代，激發更多攝影同好的創意，在這裡展現具有歷史感的照片。

此外，為了廣拓財源，並讓遊客有歇憩之處，郵局內還開設餐廳，讓造訪舊城區的遊客或是來郵局洽公的民眾，有個在古蹟內品茗、歇憩的地方，也吸引許多民眾更親近這棟古蹟郵局。1050830

(中央社)