德促臉書積極主動 打擊網路仇恨言論

我要評比

德國內政部長德梅齊埃（Thomas de Maiziere）今天走訪臉書（Facebook）在柏林的辦公室，並表示臉書應該更積極在自家社群平台移除被禁止的內容。

路透社報導，德梅齊埃說：「臉書應自動自發，從自家頁面上移除有關種族主義或揚言施暴的內容，即使尚未接獲投訴也該主動移除。」

「臉書具有非常重要的經濟地位，且就像其他所有大企業，肩負非常重要的社會責任。」

德國政府過去一直對臉書感到不滿。政治領袖和監管單位紛紛抱怨這個每月約有16億用戶使用的全球最大社群網站，處理仇恨言論和反移民訊息不夠積極。

去年司法部長馬斯（Heiko Maas）告訴路透社，臉書必須遵守德國較為嚴格的法律，禁止種族主義情緒，即使在美國可能基於言論自由允許這類情況。

臉書駐德國的公共政策負責人柯詩席波（Eva-Maria Kirschsieper）在德梅齊埃來訪期間告訴記者，政治領袖和企業會持續討論社群媒體相關議題。

「我們將自己視為德國社會一分子，也是德國經濟一分子。」「而我們知道自己有很大的責任，我們希望實踐這個責任。我們確實非常認真看待這個議題。」（譯者：中央社盧映孜）1050830

(中央社)