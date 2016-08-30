近看超明顯！孫協志髮量激增 白髮也狂冒 2016年08月30日 09:56 中時電子報 周郁蘋／綜合報導 小字型 中字型 大字型 點閱784 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 孫協志彎腰曬出頭髮照，雀躍髮量激增，不過白髮也狂冒。（圖／取材自孫協志臉書） 孫協志髮量激增。（圖／本報系資料照片） 男星孫協志過去曾落髮之苦，也因髮量少，他照顧頭髮也花許多時間和耐心，不過近日孫協志髮量激增，讓他開心得曬照報喜，直呼「覺得太神奇」，喜悅之情溢於言表。孫協志彎腰曬出頭髮照，雀躍透露近年髮量激增，不過白髮也跟著冒出，讓他直呼是「白髮激增的2016年！」儘管近看白髮超明顯，不過孫協志高EQ說「但ok啦！覺得白髮挺有型！」(中時電子報) 孫協志臉書全文。（圖／取材自孫協志臉書） 關鍵字：孫協志 點閱784 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：捲入劉樂妍陪睡風波 25歲女星怒喊「沉默不代表默認」 上一則：宋喆不肯離婚 王寶強要求馬蓉交出兒女 相關新聞 孫協志樂當送子大使 女粉曝神奇胎夢 圖片 離婚韓瑜 孫協志洩七夕孤單心情 圖片 SMAP解散「還沒看過演唱會」成孫協志遺憾 圖片 把華語片推向世界第一人 馬可穆勒來台開講 圖片 發表意見(0)