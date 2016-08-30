近看超明顯！孫協志髮量激增 白髮也狂冒

孫協志彎腰曬出頭髮照，雀躍髮量激增，不過白髮也狂冒。（圖／取材自孫協志臉書）

孫協志髮量激增。（圖／本報系資料照片）

男星孫協志過去曾落髮之苦，也因髮量少，他照顧頭髮也花許多時間和耐心，不過近日孫協志髮量激增，讓他開心得曬照報喜，直呼「覺得太神奇」，喜悅之情溢於言表。

孫協志彎腰曬出頭髮照，雀躍透露近年髮量激增，不過白髮也跟著冒出，讓他直呼是「白髮激增的2016年！」儘管近看白髮超明顯，不過孫協志高EQ說「但ok啦！覺得白髮挺有型！」

(中時電子報)