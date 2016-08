原始人魯西死之謎 專家解密

距今約320萬年前的原始人魯西(Lucy)怎麼死的?德州大學奧斯汀分校人類學教授克柏曼,以斷層掃描技術重新檢視,斷言她是從高處,極可能是從樹梢跌落摔死的。

這項研究報告刊登在今天出刊的「自然」(Nature)科學雜誌。

1970年代雖然也有專家學者研究魯西骨頭的內部,卻因斷層掃描技術進展有限,時隔40餘年,克柏曼(John Kappelman)再次使用斷層掃描技術,發表首個解開魯西死因的研究,並以3D列印還原魯西骨骼的樣貌。

克柏曼的研究發現,由斷層掃描分析魯西骨骼毀損的情況可知,魯西的腳踝、脛骨、大腿骨等部位壓迫性骨折(compressive fractures),並導致器官也受損,因此研判是從樹梢墜落而死。

另據「洛杉磯時報」(LA Times)報導,魯西是考古人類學家喬韓森(Donald Johanson)於1974年在中衣索比亞一帶發現的原始人。

因發現這名原始人化石的那晚,當時搖滾樂團披頭四(Beatles)的流行歌曲Lucy in the Sky With Diamonds,在他們的營地裡唱不停,於是命名魯西。

雖然魯西腿短、手臂長,像黑猩猩,不過寬骨盆顯示她是筆直行走的阿法南猿種(Australopithecus afarensis),也就是她的年代介於現代人和住在樹上的人類始祖之間。

比起現代人,魯西的體型顯得袖珍,推估她死亡時應已是成人,但身高只有3呎6吋,體重60磅,大約只有小學1年級孩童的大小。1050830

(中央社)