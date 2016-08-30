原始人魯西死之謎 專家解密

距今約320萬年前的原始人魯西（Lucy）怎麼死的？德州大學奧斯汀分校人類學教授克柏曼，以斷層掃描技術重新檢視，斷言她是從高處，極可能是從樹梢跌落摔死的。

這項研究報告刊登在今天出刊的「自然」（Nature）科學雜誌。

1970年代雖然也有專家學者研究魯西骨頭的內部，卻因斷層掃描技術進展有限，時隔40餘年，克柏曼（John Kappelman）再次使用斷層掃描技術，發表首個解開魯西死因的研究，並以3D列印還原魯西骨骼的樣貌。

克柏曼的研究發現，由斷層掃描分析魯西骨骼毀損的情況可知，魯西的腳踝、脛骨、大腿骨等部位壓迫性骨折（compressive fractures），並導致器官也受損，因此研判是從樹梢墜落而死。

另據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，魯西是考古人類學家喬韓森（Donald Johanson）於1974年在中衣索比亞一帶發現的原始人。

因發現這名原始人化石的那晚，當時搖滾樂團披頭四（Beatles）的流行歌曲Lucy in the Sky With Diamonds，在他們的營地裡唱不停，於是命名魯西。

雖然魯西腿短、手臂長，像黑猩猩，不過寬骨盆顯示她是筆直行走的阿法南猿種（Australopithecus afarensis），也就是她的年代介於現代人和住在樹上的人類始祖之間。

比起現代人，魯西的體型顯得袖珍，推估她死亡時應已是成人，但身高只有3呎6吋，體重60磅，大約只有小學1年級孩童的大小。1050830

(中央社)