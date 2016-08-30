蔡英文：要重振台灣美食王國美譽

蔡英文總統30日出席「2016台灣食品安全高峰會」並致詞。（姚志平攝）

蔡英文總統今天在食品安全高峰會上表示，政府正努力透過制度的設計，充分運用科技，提高治理的效率，來控制食安的危害，要重振臺灣「美食王國」的美稱。

以下是蔡英文致詞全文:

首先，我要代表政府，歡迎各國的食安專家，來到臺灣。希望各位在參與會議之餘，也能夠體驗到臺灣的生活和文化。

「世界衛生組織」去（2015）年首次將「食品安全」列為世界衛生日的主題，顯示出在全球化的貿易環境當中，食品安全已經成為跨越國界的重要議題。

而食品安全政策，正逐漸成為各國政府的施政核心之一。這是一個系統性風險預測跟管理的工作，也關係到政府部門、生產者、企業，以及消費者之間的協調和溝通。

從農場到餐桌的過程，只要有一個環節鬆了，就會引發單一，或者是多重的食安危機。所以，對各國而言，要讓食品安全問題完全絕跡，確實是有一定的難度。

但是，我們可以努力，透過制度的設計，充分運用科技，提高治理的效率，來控制食安的危害。

食品安全是臺灣政府現階段的重點政策。因為食安管理涉及不同部會的組織任務，所以，我們特別要求－包括衛福部、農委會、環保署、經濟部和教育部在內的各個部會，除了要明確掌握自己負責的食安項目之外，更要透過跨部會的合作，把每一個管理環節，都緊緊扣連起來。

我們正在架構一個獨立的「食品安全評估委員會」，針對全國主要的食安議題，來執行風險的評估，做好預防性的風險管理工作。

接下來，從源頭監控開始，我們將會成立一個專責的「毒化物及化學物質」的管理機構。政府並準備在明年度將食安預算提高五成，特別專注「生產管理系統的建構」、「查驗能量的提升」等等計畫上面。這方面，我們也希望可以獲得國會的支持。

最近，我們已經決定要把學校午餐食材的安全管理，交由農委會單一窗口負責，協調業者採購吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷TGAP等4項標章，或者附有QRcode的農產品。

當然，現階段臺灣的標章系統有一些複雜，我們也正在推動生產管理標章的簡化，以及國際接軌的工作。

無論如何，學校午餐採用具有標章的在地食材，對食品安全、農業以及食農教育都有正面的意義。我相信，這將會是一個政府跨部會與消費者團體共同合作的成功案例。我們鼓勵，未來的其他食安議題都能沿用這樣的合作模式。

同時，在場的吳焜裕委員和民進黨黨團的同仁，也非常積極在研擬《食品安全衛生管理法》的修法。我們期待未來臺灣的食安管理系統，可以更加科學客觀，並且提昇業者自行管理的能力，以及維護消費者的權益。

這些是現在政府以及國會正在推動的工作。讓生產者願意遵守規範、甚至自行提高安全品質；而消費者能夠免於有毒物質的威脅；民眾生活中的各種風險，都能夠盡可能被預測以及控制住，就是我們的政策目標。

不過，我還是要強調，「食品安全」不只是一種特定的政策，更牽涉到在觀念上，我們如何重新去定義人和食物的關係。

現在，全世界越來越多人意識到，有必要重建一個健康、信任而且永續的飲食系統。

在臺灣，也有許多中小型企業、小農、家庭式的食品加工廠想投入「食農創新」的領域，他們正在透過網路，以及各式各樣的社會交流，打造新的飲食文化。

一直以來，如同剛才院長所說的，臺灣有「美食王國」的美稱。我們要重振這項名譽，但是，美食不僅僅代表美味和安全，我們更希望臺灣的食物可以包含文化、生態、永續發展的價值在裡面。我們會朝著這些方向繼續努力。

今天，很高興在這裡，跟大家分享新政府對於食品安全的理念和做法。這個高峰會是一個非常好的交流平台，祝福各位滿載而歸。謝謝大家。

(工商)