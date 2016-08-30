捲入劉樂妍陪睡風波 25歲女星怒喊「沉默不代表默認」

劉美含衰捲入劉樂妍陪睡風波，(圖／翻攝自劉樂妍、劉美含微博)

劉美含聲明全文。(圖／翻攝自劉美含微博）

藝人劉樂妍（Fanny）日前控告大陸導演石筱磊及製片田小山要求陪睡，還曝光錄音檔，引起兩岸網友關注，而在要求潛規則音檔中，石筱磊點名大陸女演員劉美含就是靠陪睡上位，讓她怒在微博澄清「沉默不代表默認」，並發出律師聲明要提告。

劉美含在微博透露，5月底時她從友人口中得知石筱磊在外散佈謠言，指她以「陪睡換角色」，兩人長期有不正當關係，但因沒有電話錄音為證，加上她正忙於拍戲，所以只好選擇沉默，直到劉樂妍公開錄音檔後，她成為石筱磊口中靠潛規則上位的女星，讓她感到震驚又失望，「為何在他的口中我變成如此不堪的形象。」

她更說從14歲出道後，都是靠自己努力得到劇組認可，她也從未碰過任何一次有超過工作之外的交易要求，雖然潛規則可能真的有，但她所看到的演藝圈，大部分都是和她一樣認真的演員們和遵守行業規範的工作人員們，因此她憤怒表示：「自己不會也不屑於用這樣的手段去獲得任何工作機會」，要石筱磊24小時內，於微博及微信平台致歉，否則將採取法律行動。

而劉樂妍看到她的PO文後也轉發並表示：「美含，如果需要證人出席，請叫我。因為這錄音是我錄的，我一定到！」25歲的劉美含14歲出道，憑選秀節目《快樂女聲》進軍歌壇，之後拍過多部電視劇，累積不少粉絲。

(中時電子報)