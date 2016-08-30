前3K黨領袖電話錄音拉票 籲選民投川普

白人民族主義者，同時也是前3K黨（Ku Klux Klan）領袖杜克（David Duke），以電話錄音拜票，呼籲選民投票給他，讓他當上參議員，並且投票給川普，協助川普入主白宮。

根據法新社和英國「獨立報」（Independent）的報導，杜克在電話錄音中表示，「現在除非禁止大規模的移民，否則我們在自己國家的人數和選票會被超越。」網路媒體Buzzfeed今天將杜克電話拜票錄音公布上網。

杜克說，「我們被課稅到死，我們的工作不保，企業面臨不公平的貿易，我們正在失去我們的國家。」

「現在是挺身而出的時刻，投票給川普當總統，投票給我當參議員。」

66歲的杜克對Buzzfeed證實，電話錄音拉票的聲音是他的聲音。

川普競選陣營立即拒絕杜克的電話拉票。

川普競選團隊發言人皮爾森（Katrina Pierson）告訴美國有線電視新聞網（CNN)：「這令人憂心」。

皮爾森說，川普團隊「不清楚杜克的助選，我們已經拒絕杜克，絕不寬貸他所從事的任何行為。」

杜克6個月前曾表態力挺川普入主白宮，70歲的川普因為沒有隨即強力譴責杜克，而遭部分人士批評，其中包括對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的競選團隊成員。

川普後來雖聲稱對於杜克力挺一無所知，但這起事件已助長全國種族議題的激烈辯論。1050830

(中央社)