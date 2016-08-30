守護食安 蔡總統：明年食安預算增5成

為讓民眾吃得安心，蔡英文總統（圖）30日表示，除要求各部會強化食安作為，目前也正架構食安風險評估委員會、成立專責毒化物管理機構，明年食安預算擬提高5成，強化管理、查驗量能。中央社記者吳家昇攝 105年8月30日

為讓民眾吃得安心，總統蔡英文今表示，除要求各部會強化食安作為，目前也正架構食安風險評估委員會、成立專責毒化物管理機構，明年食安預算擬提高5成，強化管理、查驗量能。

台大公共衛生學院、台灣民主基金會今天舉辦台灣食品安全高峰會，蔡總統、立法院長蘇嘉全、環保署長李應元、台大校長楊泮池等人都出席開幕式。

蔡總統致詞時表示，近年食品安全已成國際間重要議題，也是台灣政府現階段重點政策。維護食安關鍵在於政府、生產者、企業、消費者協調溝通，從農產到餐桌只要有一環節鬆了，就會引發單一或多重食安危機。

蔡總統說，為了讓民眾吃得安心，除將要求衛福部、農委會、環保署、經濟部以及教育部等掌握自己負責的食安項目，目前也在架構食安風險評估委員會，就重大食安議題進行評估，並加強不合格食品的抽驗，同時也將成立專責毒化物管理機構，明年度擬將食安預算提高5成，專注生產管理制度、提升查驗能量等。

此外，蔡總統也表示，未來校園食材把關的重責大任將由農委會負責，營養午餐將優先採用有CAS優良農產品、CAS有機農產品、GAP吉園圃安全蔬果、TAP產銷履歷4標章及QR Code追溯系統的食材，同時推動生產管理標章簡化，將有助農業、食農教育發展，提高生產者自行管理能力及意願。

蔡總統說，食安不只是特定政策，更重要的是如何定義「人與食物的關係」，盼重建健康、信任且永續的飲食系統，讓台灣美食不只是美味，同時包含文化、生產等永續價值。

蘇嘉全致詞時表示，台灣人常說「民以食為天」、「吃飯皇帝大」，可見「吃」對於台灣人的重要性，台灣的珍珠奶茶、小籠包也多次被國際媒體票選為重要美食，近年卻遭層出不窮的食安事件打擊，不僅損害民眾健康，也有損台灣形象。

蘇嘉全說，為了重拾台灣美食王國聲譽，將讓台灣與國際規範接軌，未來會隨時反映民意，讓食安相關法令與時俱進，落實從產地到餐桌管理，並透過全民監督徹底解決食安問題。1050830

(中央社)