美政府出資搭橋 自造者浪潮吹進白宮

創客風潮來了專題之六十三為搭起小型創客與大型企業和市場的橋梁，美國政府彙集國防部、能源部等11個政府單位，每年提供25億美元資金，讓創意有機會動手設計、製造樣品與大量生產。

「自造者」浪潮於2014年走入白宮，這股由美國各城市自行發展，由下而上的草根運動，打破知識界線與階級，在製造業回流與創造就業機會的政策下，成為歐巴馬政府的顯學。

製造業回流是美國總統歐巴馬第2任任期內全力推動的經濟政策，美國政府除了推出促進外資投資的「選擇美國」（Select USA），發自舊金山等城市，草根的「自造者」（Maker）浪潮也吹進白宮。

為喚起創造精神，提高在地就業機會，歐巴馬連續3年在「白宮自造者市集」（WH Maker Faire）與動手做的現代發明家們搏感情，今年還首度推出「美國自造週」，讓全民釋放發明與動手做的奇想。

創客精神得從小扎根，歐巴馬政府由2010年起還舉辦「白宮科學市集」（WH Maker Fair），提高美國學童對科學與數學的興趣。

無論是小發明家或業餘創客，智商無須180，銀行戶頭不必有第一桶金，從改善廚房與浴室的小細節與提升醫療照護品質的有感發明，到可能顛覆人類生活的奇想，都可踏出第一步，再透過網路或實體創客市場營造綜效。

歐巴馬曾在科學市集試射小學生哈迪（Joey Hudy）發明的「棉花糖發射器」，打響白宮帶頭創新的第一砲，有網友戲稱「棉花糖可飛出76呎，哈迪就是五角大廈想要的人，F-35戰鬥機與戰艦都得小心。」之後包括機械長頸鹿和紙造恐龍等天馬行空的發明物都在白宮大顯身手。

美國這波由下而上的自造者浪潮，既草根又群力，沒有知識階級區隔，與矽谷高科技業者和聰明過人的數位小子，等待華爾街投資者青睞的模式大不相同；自造者只要有膽識，以創意改善生活，就能引起關注，也有各類集資管道。

由創意、研發到推出產品或服務，創造在地就業機會，仍是改善美國經濟的挑戰。為搭起小型創客與大型企業和市場的橋梁，美國政府彙集國防部、能源部、農業部、運輸部與環保署等11個部門，透過「小型企業研發」與「小型企業技術移轉」計畫，每年提供25億美元資金，讓創意有機會動手設計、製造樣品與大量生產。

小型企業署（Small Business Administration）除了既有的融資計畫，還另外撥出250萬美元，讓非典型的在地創客有機會透過提案競賽，實踐創新造福群眾的夢想。

不過，美國政府不介入商業營運，官方擔任自造者觸媒，活躍的民間資金才是浪潮主力，GoFundMe等集資網站也有機會讓創意升級。

美國自上世紀末沉迷於金融衍生商品與房地產的泡沫，華爾街金童與地產大亨成為美國夢的象徵。美國國家航空暨太空總署（NASA）的科學家與精算家棄職轉往投資銀行賺取高薪，社會價值觀扭曲，最後導致金融風暴，美國國力大幅衰退。

研發與創新是美國國力的根源，歐巴馬上台後，致力重塑經濟架構，避免華爾街奪去創造與研發的利益，全球公平競爭，讓製造業重回美國。

歐巴馬並非首位愛「自造」的總統，獨立宣言起草人暨第3任總統傑佛遜（Thomas Jefferson）就熱愛親自動手，維吉尼亞州立大學與故居蒙蒂塞洛（Monticello）的建築即出自傑佛遜之手，在當時已是創舉。

這股精神延續至今，蘋果公司（Apple Inc.）與臉書（Facebook）的創辦人賈伯斯（Steve Jobs）與祖克柏（Mark Zuckerberg）等，都是從車庫、地下室和學校宿舍起家的自造者。

美國是全球科研重鎮，擁有完整的智慧財產保護法令與開放的投資平台，不過高工資與工會組織不利於留住製造業，菁英式的矽谷高科技業者追求效能與獲利，難以創造大量就業機會，歐巴馬政府希望拉回穩定中產階級的中小企業與製造業。1050830

(中央社)