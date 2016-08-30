LINE貼圖爆抄襲爭議 「妙可麻」告「麻糬爸」

「妙可麻」男友提出「妙可大王」、「臭跩貓愛嗆人」對照圖，指「臭跩貓愛嗆人」角色的身體比例、表情甚至動作，都跟「妙可大王」非常像。(蕭博文攝)

「妙可大王」系列貼圖作者「妙可麻」(右二)，質疑「麻糬爸」抄襲「妙可大王」改製成「臭跩貓愛嗆人」系列貼圖，角色表情及動作相似度高達九成，今日在律師陪同下至台北地檢署控告「麻糬爸」違反著作權法。(蕭博文攝)

LINE貼圖爆抄襲爭議！「妙可大王」系列貼圖作者「妙可麻」，質疑「麻糬爸」抄襲「妙可大王」改製成「臭跩貓愛嗆人」系列貼圖，角色表情及動作相似度高達九成，並上傳LINE貼圖小舖牟利，今日在律師陪同下至台北地檢署控告「麻糬爸」違反著作權法。

「妙可麻」今日在男友陪同下提告，但眼眶泛淚、情緒激動，僅表示事發後「很難過，不太能工作」；男友則說，「妙可麻」發現作品遭抄襲後身心承受極大壓力，「因為這角色是從無到有，花了非常多的時間經營起來，所以無法接受。」

「妙可麻」男友說，「宅貓妙可」是在2014年創立的角色，直到最近才發現被抄襲，「妙可麻」看到時非常難過，整天以淚洗面、食不下嚥，畫也畫不太下去，承受的壓力實在太大，不得已站出來提告。

「妙可麻」男友提出「妙可大王」、「臭跩貓愛嗆人」對照圖，指「臭跩貓愛嗆人」角色的身體比例、表情甚至動作，都跟「妙可大王」非常像，而且發表時間幾乎都晚於「妙可大王」。

「妙可麻」男友說，創作「妙可大王」的靈感來自於家中的貓「妙可」，所以才以「妙可」為靈感，經過非常多次修改，只為了捕捉「妙可」的神韻，最後產出「妙可大王」，幾乎花了一年時間構思這個角色。

「妙可麻」委任律師則表示，對方涉嫌侵犯改作權，未經「妙可麻」同意改作成其他橘貓角色，「貓的角色大家都可以畫，但畫出相同比例、類似表情、動作、五官，則是著作權法所不容許。」暫未慮及求償，希望檢察官還「妙可麻」一個公道。

(中時)