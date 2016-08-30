國寶總裁朱國榮嫌炒作龍邦興業 遭起訴 2016年08月30日 10:28 中時 蕭博文 小字型 中字型 大字型 點閱160 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 國寶總裁朱國榮涉嫌在中信金合併台灣人壽重大消息公布前搶先買股牟利，目前遭特偵組羈押中。但朱國榮另涉嫌炒作龍邦興業股票，今日遭台北地檢署依違反證券交易法提起公訴。檢察官一併起訴朱國榮祕書曾子育、國寶人壽前投資長洪秀惠、國寶人壽投資長連乾良、司機廖進益等6人，至於朱的前妻劉慶珠、恒輝不動產董事長李勁節等3人，則因罪證不足獲不起訴。(中時) 關鍵字：國寶、人壽、龍邦、國寶人壽、投資 點閱160 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：涉偽造董事會出席紀錄 王又曾死亡不起訴 上一則：LINE貼圖爆抄襲爭議 「妙可麻」告「麻糬爸」 相關新聞 亞諾法 9／1辦法說會 文字 櫃買中心配合興櫃公司更新財務專區資訊 投資人可善用財務重點專區 文字 瑞穎﹑台灣50 權證交投熱絡 圖片 多重資產基金 穩健參與行情 圖片 3萬個投資人賺到 14檔台股基金 淨值創新高 圖片 發表意見(0)