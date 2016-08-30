國寶總裁朱國榮嫌炒作龍邦興業 遭起訴

國寶總裁朱國榮涉嫌在中信金合併台灣人壽重大消息公布前搶先買股牟利，目前遭特偵組羈押中。但朱國榮另涉嫌炒作龍邦興業股票，今日遭台北地檢署依違反證券交易法提起公訴。

檢察官一併起訴朱國榮祕書曾子育、國寶人壽前投資長洪秀惠、國寶人壽投資長連乾良、司機廖進益等6人，至於朱的前妻劉慶珠、恒輝不動產董事長李勁節等3人，則因罪證不足獲不起訴。

(中時)