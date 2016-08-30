奧運金牌得主許淑淨 返鄉遊街受歡迎

許淑淨返回雲林故鄉，受到雲林縣政府員工熱烈歡迎。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇為許淑淨披上彩帶。（許素惠攝）

雲林縣副縣長張皇珍貼心地為許淑淨準備女孩幾乎都喜愛的巧克力，由縣長李進勇代送。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇頒「台灣之光」匾額。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇陪同許淑淨登上吉普車遊斗六市街。（許素惠攝）

為台灣摘下里約奧運唯一金牌的舉重選手許淑淨上午返回雲林故鄉，受到鄉親熱烈歡迎，縣長李進勇大讚許是雲林好女兒、台灣之光，為她披彩、送匾，副縣長張皇珍還貼心地送她巧克力，許感謝政府與教練團長期照顧，讓她拿到好成績及奧運金牌。

許淑淨在教練蔡溫義陪同下回鄉，從下台78線斗南交流道台一線後便登上吉普車，先在斗南鎮街遊街，隨後轉往縣政府，沿路受到鄉親的熱情歡迎，縣府員工也列隊迎接，「偶像、第一名」的歡呼不絕於耳。

李進勇表示，淑淨多年努力終有收穫，在國人高度期待下頂著奧運金牌光環光榮回國，也讓雲林成為全國，甚至全世界知名的地方，雲林從被眾人將之與彰化員林混淆，到被認為是黑道的故鄉，直到躍升為農業首都，未來將成為綠能首都，如今有更明白清晰的識別，就是許淑淨的故鄉。

李進勇表示，成功的背後需付出許多辛苦，台灣迄今只獲得4面奧運金牌，許淑淨就拿到2面，非常難能可貴。更令人敬佩的是，她要將部分獎金捐出做為培訓學弟妹的基金，展現她對家鄉濃厚情感。

許淑淨非常感謝大家為她安排這麼盛大的歡迎會及遊行，也謝謝政府、教練團長久以來的照顧，讓她拿到好成績及金牌。問她經過長途飛行會不會累，她說看到大家的熱情，就不累了。

許淑淨並透露自己從練舉重開始，就養了一隻臘腸狗，去巴西里約出賽時，因為離開太久，很想念狗狗。

結束縣府的歡迎會，許淑淨再由縣長李進勇、父親許永明等人陪同登上吉普車遊斗六市街，車隊經過鎮西國小時，小朋友成列在路邊爭睹偶像，有小男生說「我以後也要和淑淨姊姊一樣拿奧運金牌！」

(中時)