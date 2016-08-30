6參議員籲歐巴馬 G20優先討論網路犯罪

一名杭州G20峰會的女性接待員。(美聯社)

六名美國民主黨參議員寫信給美國總統歐巴馬(Barack Obama)，呼籲他在本周末的G20領導人大會中將網路犯罪列為優先討論的事項，尤其是在紐約聯邦儲備銀行被盜走約八千萬美元的資金之後。

根據路透社(Reuters)報導，參議院銀行委員會的民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)和其他五名參議員，希望歐巴馬在G20領導人會議中，讓各國領導人同意一同打擊目標鎖定在金融機構的網路犯罪。今年二月駭客突破孟加拉銀行的系統，意圖從紐約聯邦儲備銀行的帳戶中提取10億美金，最後導致約8,100萬美元消失在菲律賓賭場中。

撰寫這封信的密西根民主黨參議員彼得斯(Gary Peters)說，金融機構互相連通是為了要數促進全球商貿，但是個人發動的或是政府支持的網路犯罪卻使這個互通的網路陷入危機，他認為全球執行領導階層的人應該要好好討論這點。

這些參議員同時也將這封信副本給美國聯準會主席葉倫(Janet Yellen)和財政部長路傑克(Jack Lew)。簽署這封信的參議員還有紐約州民主黨參議員吉利布蘭德(Kirsten Gillibrand)、維吉尼亞州民主黨參議員華納(Mark Warner)、新墨西哥州民主黨參議員海因里希(Martin Heinrich)、密西根州民主黨參議員史黛比拿(Debbie Stabenow)。

信中這些參議員指出雖然在過去的G20會議中，各國領袖宣示要遏止工業間諜活動後，但孟加拉銀行和其他金融機構等仍受到網路罪犯的威脅，參議員呼籲各國政府合作建立更堅固的系統來防禦和減輕這類威脅的影響。

(中時電子報)