發展創客經濟 巴黎鼓勵中小學動手做

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創客風潮來了專題之六十四創客風潮近年在法國流行，在政府機關中，巴黎市最具發展企圖心，目標是打造一座「創客之城」，計畫綱要包括增加創客工作坊、設立資源中心，並在中小學灌輸創客動手做理念。

創客活力來自民間，法國政府目前未特別針對創客制訂政策，只有巴黎市政府看到創客風潮的經濟前景，較具發展企圖心。

巴黎市政府今年2月宣告，要塑造巴黎為「創客之城」，目標是讓巴黎市內的創客工作坊和實驗室數量加倍，也就是在2020年之前達到40間。

另外還要在巴黎20個行政區內，每區都設立一個資源中心，讓二手器具獲得改造重生，減少廢棄電器，促進資源流動。

要長期發展創客經濟，畢竟不能忽略教育。巴黎市政府計劃讓年輕學生有更多機會接觸創客的世界，尤其是在技術職業高中；還要鼓勵中小學多多成立工作坊和遊戲團體，傳遞創客精神。

巴黎為了與舊金山、紐約等創客大本營媲美，提出上述目標，詳細方案可能於近月提出。

負責經濟發展和招商事務的巴黎市府助理市長米西卡（Jean-Louis Missika）於2月接受「星期日報」（JDD）訪問時說，創客經濟能拉近小型工業製造廠與消費者之間的距離，對巴黎未來經濟很重要，因此市府會促成、甚至加速這股創客潮流。1050830

(中央社)