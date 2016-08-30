美國喜劇泰斗吉恩懷爾德辭世

美國喜劇泰斗吉恩懷爾德今天辭世，享壽83歲。吉恩懷爾德曾參與改編自小說「查理與巧克力工廠」的第一代電影「歡樂糖果屋」演出，以巧克力工廠老闆威利旺卡1角廣為人知。

兒童文學小說「查理與巧克力工廠」（Charlie and the Chocolate Factory）2005年再度改編，拍成「巧克力冒險工廠」（Charlie and the Chocolate Factory）1片。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，吉恩懷爾德（Gene Wilder）是因阿茲海默症併發症病逝康乃狄克州家中。

吉恩懷爾德生於1933年6月11日，在密爾瓦基土生土長，高中時因演出亞瑟米勒（Arthur Miller）劇作「推銷員之死」（Death of a Salesman）主角威利羅曼（Willy Loman）對演戲產生興趣，後來到愛阿華大學攻讀戲劇，擁有戲劇學士學位。

他1960年代認識名導布魯克斯（Mel Brooks）後，演出其執導的「金牌製作人」（The Producers），並以此片榮獲奧斯卡提名。

然而，一直要到1971年演出改編自兒童文學小說「查理與巧克力工廠」（Charlie and the Chocolate Factory）的「歡樂糖果屋」（Willy Wonka & the Chocolate Factory），飾演廠長威利旺卡（Willy Wonka）1角，吉恩懷爾德才躍身超級巨星之列。

他1974年演出的喜劇西部片「閃亮的馬鞍」（Blazing Saddles）也大受好評。此部諷刺喜劇打破大眾對美國西部的迷思，攤開大家原本避而不談的種族歧視，但也不乏插科打諢的搞笑情節，常被列入影評十大喜劇片之一。

以善於掌握節奏和一頭捲髮著稱的吉恩懷爾德，還曾拍過「新科學怪人」（Young Frankenstein）、「銀線號大血案」（Silver Streak, 1976）、「油腔滑調」（Stir Crazy），1990年代末期的電視電影「愛麗絲夢遊仙境」（Alice in Wonderland），是他生前最後擔任主角，2000年因淋巴瘤接受治療後，就只斷斷續續地參與演出。

布魯克斯今天得知老搭檔吉恩懷爾德死訊後推文說：「吉恩懷爾德，我們這個年代最偉大的天才之一。他用魔力賜福我們的電影，也用他的友情，賜福了我。」

同為喜劇演員的比利克里斯托（Billy Crystal）則推文說：「吉恩懷爾德是喜劇巨匠，他留下來的電影充滿啟發性，他是位真正的天才。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050830

(中央社)