美國喜劇泰斗吉恩懷爾德辭世

美國喜劇泰斗吉恩懷爾德今天辭世,享壽83歲。吉恩懷爾德曾參與改編自小說「查理與巧克力工廠」的第一代電影「歡樂糖果屋」演出,以巧克力工廠老闆威利旺卡1角廣為人知。

兒童文學小說「查理與巧克力工廠」(Charlie and the Chocolate Factory)2005年再度改編,拍成「巧克力冒險工廠」(Charlie and the Chocolate Factory)1片。

法新社與美國有線電視新聞網(CNN)報導,吉恩懷爾德(Gene Wilder)是因阿茲海默症併發症病逝康乃狄克州家中。

吉恩懷爾德生於1933年6月11日,在密爾瓦基土生土長,高中時因演出亞瑟米勒(Arthur Miller)劇作「推銷員之死」(Death of a Salesman)主角威利羅曼(Willy Loman)對演戲產生興趣,後來到愛阿華大學攻讀戲劇,擁有戲劇學士學位。

他1960年代認識名導布魯克斯(Mel Brooks)後,演出其執導的「金牌製作人」(The Producers),並以此片榮獲奧斯卡提名。

然而,一直要到1971年演出改編自兒童文學小說「查理與巧克力工廠」(Charlie and the Chocolate Factory)的「歡樂糖果屋」(Willy Wonka & the Chocolate Factory),飾演廠長威利旺卡(Willy Wonka)1角,吉恩懷爾德才躍身超級巨星之列。

他1974年演出的喜劇西部片「閃亮的馬鞍」(Blazing Saddles)也大受好評。此部諷刺喜劇打破大眾對美國西部的迷思,攤開大家原本避而不談的種族歧視,但也不乏插科打諢的搞笑情節,常被列入影評十大喜劇片之一。

以善於掌握節奏和一頭捲髮著稱的吉恩懷爾德,還曾拍過「新科學怪人」(Young Frankenstein)、「銀線號大血案」(Silver Streak, 1976)、「油腔滑調」(Stir Crazy),1990年代末期的電視電影「愛麗絲夢遊仙境」(Alice in Wonderland),是他生前最後擔任主角,2000年因淋巴瘤接受治療後,就只斷斷續續地參與演出。

布魯克斯今天得知老搭檔吉恩懷爾德死訊後推文說:「吉恩懷爾德,我們這個年代最偉大的天才之一。他用魔力賜福我們的電影,也用他的友情,賜福了我。」

同為喜劇演員的比利克里斯托(Billy Crystal)則推文說:「吉恩懷爾德是喜劇巨匠,他留下來的電影充滿啟發性,他是位真正的天才。」(譯者:中央社鄭詩韻)1050830

(中央社)