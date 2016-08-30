蔡英文出席台灣食品安全高峰會

蔡英文總統30日出席「2016台灣食品安全高峰會」並致詞。（姚志平攝）

蔡英文總統30日出席「2016台灣食品安全高峰會」，在致詞時表示，政府正在籌備獨立食品安全評估委員會，做好預防性的風險管理工作，並且準備將明年度的食安預算提高5成，專注生產管理系統的建構與查驗能量的提升。

(中時)