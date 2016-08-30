蔡英文出席台灣食品安全高峰會 2016年08月30日 10:33 中時 姚志平 小字型 中字型 大字型 點閱221 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 蔡英文總統30日出席「2016台灣食品安全高峰會」並致詞。（姚志平攝） 蔡英文總統30日出席「2016台灣食品安全高峰會」，在致詞時表示，政府正在籌備獨立食品安全評估委員會，做好預防性的風險管理工作，並且準備將明年度的食安預算提高5成，專注生產管理系統的建構與查驗能量的提升。(中時) 關鍵字：食品安全、高峰會、蔡英文 點閱221 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：許厝遷校爭議 環保署長李應元：應先送孩子上學 上一則：蔡英文：要重振台灣美食王國美譽 相關新聞 親綠民調 蔡英文滿意度再下降 文字 親綠智庫民調 被批基礎點不同 文字 蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」研討會 圖片 陸媒吐槽：蔡政府無新朝盛象 圖片 李蔡同陣線 有信心解決問題 文字 發表意見(0)