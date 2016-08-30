廠商誤置禁停告示 害民眾吃罰單

民眾投訴，北市莊敬路196號前長久以來都可以把機車停放在人行道側，但當人行道更新後，市府卻悄悄設立「騎樓、人行道禁止停車」的告示，沒依規定宣導即開罰，導致民怨沸騰。（市議員許淑華研究室提供）

民眾向議員許淑華投訴，北市莊敬路196號前柱立「騎樓禁停」告示牌，長久以來遵守規定把車停在人行道上，沒有違停問題，但上月人行道更新工程完工後，卻悄悄立了「騎樓、人行道禁止停車」的新牌面，沒有依規定在7天前宣導即開罰，導致民怨沸騰，事後又偷偷把牌面換為「騎樓禁停」，民眾批評，市府政策可以如此搖擺不定嗎？期間已造成22名車主無辜受罰。

對此，北市停管處代理處長張滋容解釋，人行道工程完成復舊時，外包廠商未注意原先告示，疏忽換成不一樣的牌面使民眾受罰，以後會要求廠商留意，至於受罰車主，可向開罰單位申訴牌面標示錯誤撤銷罰單。

無辜遭罰的民眾說，住在莊敬路上10多年，有注意到告示牌僅禁止機車停放騎樓，一直以來都把車停在人行道側，不曾被員警開單或遭檢舉違停，今年4月該處人行道進行改善工程，只好把機車暫停別的地方，上月底人行道復舊竣工，慶幸又可把車停近一點，沒想到卻被開罰，才驚見告示被汰換為「禁停騎樓、人行道」。

民眾痛批，市府立了新的牌面禁止騎樓和人行道停車，不但沒有依規定在7天前善盡宣導責任，隨即對把車停在人行道上的民眾開罰，實在太不合理；經許淑華進一步了解，發現從8月1日至24日期間，有22名車主受無妄之災，苦吞罰單。

許淑華指出，市府施政應循序漸進，連公告措施都沒有做到，是很嚴重的行政瑕疵，發覺錯了又偷偷掛回原本的牌面，做法相當難看，她抨擊，市府施政太過草率，不應該想怎麼做就怎麼做，要求相關單位自請處分。

(中時)