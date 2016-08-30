藥＋柚子等於服毒？柚子不可告人的秘密......

吃錯恐會引發恐腹瀉、心絞痛、腦中風？以下五種人要特別注意。圖片來源：健康365

立秋之後，進入到柚子的盛產季節，尤其當靠近月圓人團圓的中秋節，不少人都會吃上幾顆柚子，增添佳節氣氛。你知道柚子對促進健康有哪些好處嗎？富含維生素C和鈣質，比起檸檬、葡萄至少多了1倍的營養。不只果肉美味好吃又營養，柚子皮更能拿來泡澡美容，除臭防蟲。

衛福部表示，每100克的柚子富含54.5毫克的維生素C；每100克的柚子富含12毫克的鈣質。吃柚子可以幫助抗氧化、美容養顏、幫助皮膚傷口癒合，也能防止色素沉澱，甚至兼顧到骨骼健康。只是柚子好處諸多，但其實這項水果也藏有不可告人的秘密，吃錯恐會引發恐腹瀉、心絞痛、腦中風？以下五種人要特別注意。

一、服用抗凝血劑warfarin的患者吃了會中風？

健康資訊讚專屬藥師表示，曾遇過按時服用抗凝血劑的病患，因為吃了藥又再吃柚子，產生藥物交互作用導致中風的案例。建議服用這類藥物期間不要吃柚子，以免因「（口夫）喃香豆素（furanocoumarin）」讓藥物分解速度慢，容易使血液中藥物濃度升高，產生副作用。

二、易腹瀉、胃食道逆流患者少吃

柚子雖然好處多多，但因為是寒性水果，如果體質偏寒、容易腹瀉的話，不建議食用；再加上柚子會讓胃酸分泌更多，倘若是胃食道逆流患者則少吃為妙。

三、服用降脂藥的患者吃了急性腎衰竭？

降血脂的藥物屬每日長效劑型，如果吃了柚子會出現交互作用，產生肌肉痠痛、紅褐色尿液、橫紋肌溶解甚至出現急性腎衰竭。

四、服用安眠藥的患者吃了會加重嗜睡？

由於柚子會延長藥物的時間，如果有吃安眠藥再吃柚子，會出現眩暈和嗜睡的症狀，對於工作需要長時間專注的司機、飛機機長，將造成不小的影響。

五、高血壓患者吃了會猝死？

由於柚子可以幫助血壓下降，如果高血壓患者本身長期有在服用降壓藥，再吃柚子或喝柚子汁，會造成血壓加速下降，媲美用藥過量，導致頭暈無力、心慌、心絞痛，更有可能會因為心肌梗塞而猝死。

為了避免藥物交互作用發生，建議民眾可多留意藥袋或藥品說明書，藥害救濟基金會表示，包括降血壓的鈣離子通道阻斷劑(amlodipine、felodipine）、statin類降血脂藥的立普妥、美乏脂、素果(atrovastatin、lovastatin、simvastatin) 、抗心律不整藥的臟得樂 (amiodarone)及免疫抑制劑的新體睦（cyclosporin）、降血壓的脈優、普心寧、冠達悅、心舒平，部分安眠鎮靜劑煩寧、導眠靜、酣樂欣、克煩、怡必隆與抗憂鬱/焦慮藥物等以及抗癲癲的癲通，要盡量吃藥同時食用柚子，減少藥物交互作用發生。

(中時電子報)