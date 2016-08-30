許厝遷校風波 李應元：願喝啤酒徹夜談

雲林縣橋頭國小許厝分校遷校，引發家長反彈，拒到橋頭本校上學。環保署長李應元今天表示，家長如有問題，他願徹夜喝啤酒來談，但孩子的教育不能等，呼籲家長先送孩子上學。

行政院日前依衛福部國衛院研究，發現距離六輕工業區僅不到1公里的許厝分校學童，尿液中的硫代二乙酸TdGA的濃度顯著高於其他學校，考量學童健康，決定遷校至橋頭本校，引發家長反彈。

昨天是開學日，62名應遷校學生有60名仍到許厝分校，要求原地上課；學生家長和地方人士今天上午則是搭乘遊覽車，前往行政院陳情抗議。

環保署長李應元今天出席台灣食品安全高峰會開幕式，會後接受媒體採訪時表示，遷校是預防性安置，降低環境污染危害學生健康，雲林縣長李進勇每天都在橋頭國小配合安排，確保交通等安排妥當。

媒體詢問，有家長認為遷校位置太遠，是否會再調整？李應元表示，不會再改了，他說，從村莊到許厝分校跟到橋頭本校，距離不會差太多，強調「那個都是我的家鄉，我都非常了解」。

李應元指出，把孩子拉拔長大是整個社會共同的願望，現在已經開學，當務之急是讓孩子先上課，家長如有問題，他願意一整晚喝啤酒來談，呼籲家長先讓孩子上學最重要。1050830

(中央社)