全年無休可年入百萬？藥局如果遇到「七休一」政策

「allcare健康資訊讚」的出現仍為藥局帶來新革命，對於「七休一」政策有所幫助。圖片來源：健康365

近日來吵得沸沸揚揚的「七休一」政策，備受外界爭議，針對全年無休的服務業、觀光業以及大眾運輸業，造成不小的衝擊；勞動部有鑒於此將原定8月上路的政策，延後至2個月實施。身為中時健康總編輯，從醫療產業切入來觀察後發現，其實多數人更要關心醫藥產業的生態，面對醫院、診所有隨時待命、輪班的過勞問題，藥局更是為了加強競爭力，全年無休為大家服務，如果「七休一」政策開始實施，會造成什麼樣的問題？「allcare健康資訊讚」可否解決藥局人力資源分配不均的難題？

外界總認為開藥局很好賺，藥師年入百萬不是問題，但其實藥局總營業額扣除電費、人事成本費甚至店租等等，換算下來淨利還是入帳百萬嗎？再加上社區藥局必須靠延長營業時間、全年無休，才能增加營業額、提高競爭力。曾遇過一名藥師表示自己的營業時間是從早上8點到晚上11點，談及為什麼要開這麼晚？藥師只能無奈表示因為這一帶的藥局都是這樣，如果不跟進只會被淘汰。身為醫藥護三環之一更要時時刻刻處在待命狀態，好似沒有生病的權利，更慘的是經營藥局更可能沒有年終可以領，這樣聽下來相信大家已經知道，千萬不要被年入百萬給騙了！

如果「七休一」政策開跑，相信對於藥局的經營可能也會帶來不少改變。我和台中八醫藥局的楊東寶藥師聊過後，他認為「七休一」政策理應勞資雙方協議，藥局是屬於醫療服務業，自當配合既定政策，但小本經營，受連鎖體系競爭及林立藥局夾擊下，生存的壓力倍增。因此，如果藥局的經營管理方式若無法順應時世，或展現民眾需求的專業服務，將難在政策與競爭洪流之中取得生機！另外，美術藥局的游佩雯藥師，從另一個角度來剖析，其實大部分藥局內的負責藥師就是老闆，負責人並不受勞基法保護的範圍，再加上台灣滿多社區藥局都有固定休星期日，已符合做七休一，但如果是全年無休的藥局，藥局內有聘僱員工，最壞打算為負責藥師必須在員工休假時上班，較不會有爭議。

無論此政策是否朝夕令改，「allcare健康資訊讚」的出現仍為藥局帶來新革命，以一台智慧型戶動觸控影音機台，結合最新的跨螢趨勢，從藥局內的實體機台，延伸到手機APP、平版電腦等等，都可以發揮藥局存在的功能，守護自己和家人的健康。「allcare健康資訊讚」提供商品查詢、衛教宣導、查詢適應症、甲地訂乙地取的功能，24小時服務不間斷，是藥師的最佳好幫手，不僅省人力、省空間、省進貨成本等等，期待最大倉庫就是在雲端上面，攜手邁向智慧健康。

(中時電子報)