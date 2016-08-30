助長高、骨骼發育 該怎麼為寶寶補鈣？

鈣質的攝取不只是日常飲食，還關係到睡眠與活動量，建議爸爸、媽媽應帶寶寶到戶外活動、曬太陽，幫助吸收維生素D，促進鈣質吸收量。圖片來源：健康365

我們都知道鈣質有助於骨骼發育，而骨骼結構支撐著身體與代謝，對於寶寶的成長極為重要，很多媽媽都想問，只喝母奶或配方奶能夠讓寶寶攝取到足夠的鈣質嗎？

除了長高與骨骼發育之外，鈣質還有助於體內的凝血功能，以及肌肉反應功能，內分泌、消化、生殖系統等功能的運作也和鈣有關；若寶寶鈣質攝取不足，恐會造成禿頭、牙齒生長慢、身高不理想等等，也會影響寶寶的心理，使睡眠品質差，易驚醒、煩躁、較無好奇心，進而影響到寶寶的發育。

寶寶0～6個月時只能喝母奶或配方奶，兩者的鈣質含量其實都可滿足寶寶所需；6個月後可以開始食用副食品，媽媽可增加其他含鈣的食物來源，像是糙米、黃豆、吻仔魚、豆類製品、雞蛋等等，若寶寶有過敏體質，建議應等到1歲左右時，再嘗試食用易引起過敏的含鈣食材，如：奶製品、海鮮類等等。

另外要注意的是，有些食材含鈣量高，卻同時含有抑制鈣質吸收的成分，例如草酸、磷酸與纖維質過高等等，如：菠菜、莧菜、萵苣等等，應減少食用量，許多家長習慣熬煮大骨湯、魚湯幫寶寶補鈣，近來有研究指出大骨熬湯會有重金屬的疑慮，大骨湯不是寶寶的最佳選擇。

鈣質的攝取不只是日常飲食，還關係到睡眠與活動量，建議爸爸、媽媽應帶寶寶到戶外活動、曬太陽，幫助吸收維生素D，促進鈣質吸收量；平常飲食要均衡，除了含鈣食材，也應均衡攝取各類營養素。

(中時電子報)