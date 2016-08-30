布基尼非脫不可？ 礙了誰的善良風俗

特派員看世界專欄1920年代，美國多州上演警察在海灘逮捕穿著太暴露泳衣女性；近一世紀後，法國警察荷槍實彈地要求穿著「布基尼」（Burkini）女性脫掉罩衫，女性穿著，究竟誰能作主？

布基尼是一種全身泳裝，僅露出臉部和手腳，通常是穆斯林婦女穿著。法國有超過30個城市禁止在海灘上穿布基尼，引起熱議。

法國最高行政法院已初步判決，推翻地中海城鎮盧貝新城的布基尼禁令。但極右派政黨以政教分離之名，打算進一步要求所有公開場合穿戴具宗教意義的服飾，包括明顯的十字架、罩袍和猶太小圓帽，都應禁止。

布基尼是穆斯林女性的罩袍布卡（burqa）和比基尼（bikini）的組合，發明者是黎巴嫩裔的澳洲人沙內迪（Aheda Zanetti），她說，布基尼越遭禁，銷量越高，而她最初的想法只是希望讓更多穆斯林女性能參與自己喜歡的活動。

而巴西里約奧運海灘上，今年就有多種風情，埃及首度取得女子沙灘排球賽資格，兩名選手米瓦（Nada Meawad）和厄高貝希（Doaa Elghobashy）穿著緊身長袖長褲登場，其中，厄高貝希更戴著頭巾、造型極似布基尼，與穿著比基尼登場的德國隊選手較量。

這類運動服裝上的反差引起眾多討論，雖然埃及最終敗給德國，但國際排球聯合會（FIVB）說，這場比賽讓沙灘排球文化更進一步發展，展現奧運多元與包容的精神。

然而，法國總理瓦爾斯（Manuel Valls）贊成布基尼禁令時稱，布基尼傳達反社會的政治訊息，是奴役女性，訴求也是高舉文明進步。

人權觀察（Human Rights Watch）歐洲媒體總監史托萊恩（Andrew Stroehlein）質疑，有多少武裝警察會強迫1名女子在公共場所脫衣服？諷刺法國做法；也有人認為，法國已淪為笑柄，但可笑的是，人們對宗教、性別的偏見與歧視，法國不是第一個，東、西方文明的衝突，從過去到現在，仍不斷上演。

美國媒體就找出1920年代美國也曾對女性在海灘上穿著、實行泳裝不得過度暴露的禁令，包括紐約州、伊利諾州及夏威夷州，都有程度不一的要求，也有女性因違規「穿太短」遭逮補。

當年的美國女性，有人被執法人員拿著量尺仔細測量身上的泳裝；而有穿著露出膝蓋的連身泳裝女性，被執法人員強行押走，現在看來難以想像的歷史檔案照片，卻是美國社會真實發生過的事。

近一個世紀後，女性在哪裡、該穿多或少，美國的歐洲盟友法國、身為比基尼的發源國，標榜自由、平等、博愛的立國精神，卻仍企圖透過政治手段，干預穿著文化。

權力必須靠爭取而來，美國的婦女賦權運動如此，老牌民主國家如美國，直到今年才首次有主要政黨提名女性擔任總統候選人，而民主黨總統候選人希拉蕊提出的政見之一是：職場上女性應和男性同工同酬。

美國女性要打破那塊看不見卻存在的「玻璃天花板」，在薪資議題上，現仍努力中。

而對宗教上的偏見，不論東、西方，都依舊存在。

中國大陸烏魯木齊人大2014年通過公共場所禁止穿戴蒙面罩袍的規定，一向強調「中國特色社會主義」的大陸官方，媒體當時報導多不忘引用法國等歐洲國家禁止在公共場所蒙面，是出於能「減少公眾場所遭受恐怖主義襲擊的治安考慮」，這種大陸少見的「師洋立法」，美其名為社會穩定，卻赤裸裸呈現對宗教的偏見。

標榜「女性撐起半邊天」的新中國，當時更以物化女性的方式，宣傳禁止公眾場合蒙面的政策。中共新疆自治區黨委宣傳部曾發起「靚麗工程」，鼓勵維吾爾族女性「讓美麗的頭髮飄起來、讓漂亮的臉蛋露出來」。

美國共和黨籍總統候選人川普對伊斯蘭教與女性的偏見，赤裸裸地在選舉過程中，多次傳達與鼓勵美國民眾對特定宗教與族群的偏見與歧視。

伊斯蘭國（IS）不能代表伊斯蘭文明，這也是為什麼美國官方多稱IS為帶有蔑視、與「踩踏」一詞發音相似的「達伊沙」（Daesh）；同樣的，美國社會裡仍有標榜白人至上的三K黨，他們不能代表基督教，達伊沙和三K黨，都是恐怖主義，這樣簡單的道理，卻在政治人物的口沫橫飛中，讓人們激情萬分，隨之起舞，忘記思考。

波士頓大學宗教學教授普洛塞羅（Stephen Prothero）就說，法國和美國都是18世紀革命的產品，當年都希望能避免歐洲血腥的宗教戰爭，追求政教分離創建了新國家，但現在是否走向企圖以某種文明的觀點，排斥其他不同宗教？

他提醒美國，雖然沒有布基尼禁令，但在嘲笑法國的同時，不要忘記自己同樣也有很多工作，該努力改進。1050830

(中央社)