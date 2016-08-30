提高急救效率 醫師籲善用電擊器

奇美醫學中心急診醫學部緊急醫療系統科主任郭炳讓表示，在第一時間實施CPR加上自動電擊器使用，和只實施CPR比較起來，存活出院比率可提升到2倍左右。中央社記者楊思瑞攝 105年8月30日

奇美醫學中心今年支援路跑等大型戶外活動，已遇見3次民眾突然心跳停止案例，經早期急救、後送成功救人。醫師指出，配合自動電擊器比只實施CPR的存活率來得高，應繼續推廣。

奇美醫學中心急診醫學部緊急醫療系統科主任郭炳讓表示，奇美在今年1月、3月支援路跑活動時，分別遇上1名參加的民眾突然倒下；經救護站人員給予急救、並以自動電擊器（AED）電擊後，恢復心跳及呼吸，送醫治療後恢復良好。

郭炳讓指出，今年6月支援奇美博物館的夜間戶外歌劇音樂會時，也有1名觀眾突然失去呼吸心跳；在救護站人員急救後送醫，5天後順利出院。

他說，國人參加大型戶外活動的機會增加，緊急救護及醫療的重要性也受到重視。心臟血管疾病長期高居國人十大死因前幾名，每年約有2萬人在社區發生心跳停止，由救護車送醫的案件；這些病患中有許多是心室顫動等致命性心律不整，恢復正常心律的有效方法，就是電擊去顫、並配合心肺復甦術（CPR）。

郭炳讓表示，當心跳停止，腦部在4分鐘後就會因缺氧而受損；缺氧超過10分鐘後，腦部就可能永遠死亡。善心救助者如果能在第一時間實施CPR加上自動電擊器使用，和只實施CPR比較起來，存活出院比率可提升到2倍左右。

他說，台灣近年推廣在公共場所擺放自動電擊器，希望目擊民眾可立即協助施行CPR及電擊去顫，當救護車抵達時，可以順利接軌急救。自動電擊器的使用很簡單，打開電源後聽從語音指示即可，並可輔助分析是否需要電擊。若確認病人沒有意識、及適當呼吸、脈搏後，任何人都可以動手搶救。1050830

(中央社)