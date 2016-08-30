馬法庭重砲回擊 怒批周玉蔻恣意汙衊一定要告

前總統馬英九。（張鎧乙攝）

前總統馬英九。（張鎧乙攝）

周玉蔻。（張鎧乙攝）

（12:42更新，新增庭訊內容）前總統馬英九今天再度出庭，他在法庭上怒批周玉蔻，「口沒遮攔、恣意汙衊、從不查證、毫無責任」，他也提出四大理由，說明一定要告周女加重誹謗罪。

馬英九說，他擔任公職30多年一向清廉，但卻被周玉蔻不斷以不實的言論汙衊，她上遍所有政論性節目講了130次，賺了100萬元，就算特偵組簽結還他清白，周女還是一直講行為相當「惡劣」，他實在是忍無可忍，對於這種賺錢牟利的人他一定要提告。

馬英九越說越生氣，他說清廉是他的生命，特偵組也調閱了他全家共10萬筆帳戶資金往來，證明根本就沒有所謂的頂新10億元政治獻金，也沒有圖利頂新；但周女利用她名嘴的身分，一再做不實的攻擊，他處於言論不對等的情況，才會上法院提告。

前總統馬英九不滿周玉蔻指他收頂新2億元政治獻金，控告周加重誹謗案，一審判周無罪，馬不服提起上訴，8月2日親自到高院出庭，把審判長嚇了一跳；但他在法庭上不發一語，所有問答均委由律師發言，甚至周當庭質問他，有無收受政治獻金法規範以外的獻金，馬微笑沒回應。

周玉蔻前年爆料「拿了頂新集團祕密獻金的，正是馬英九總統」，指馬收受頂新2億元政治獻金，馬認為她的言論不實，委由律師向法院自訴周玉蔻加重誹謗並民事求償1000萬元。

(中時)