大巨蛋案 公民護樹團體：終止契約倒數

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台北市長柯文哲日前對外宣布要求遠雄在9月8日前完成大巨蛋建照變更，松菸護樹志工團等公民團體今天在大巨蛋外舉行記者會表示，「今天是大巨蛋終止契約最後倒數10天」。

公民團體宣布「今天是大巨蛋終止契約最後倒數10天的日子」，期盼讓松山菸廠恢復成森林公園的夢想，重申台北不缺蛋，缺的是氧。

柯文哲19日參訪興隆公宅後受訪時說，要求遠雄9月8日前完成建照變更，「台北市政府不可能讓你想這麼蓋就這麼蓋」，講清楚施工圖。遠雄如果不完成建照變更，會終止契約，不可能這樣拖下去。

松菸護樹志工團、松菸公園催生聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣蠻野心足生態協會等公民團體上午在國父紀念館站5號出口外舉行記者會。

公民團體表示，反巨蛋運動歷經近10年奮鬥，經過三屆市長，終於等到第二次台北市政府與遠雄終止契約的契機降臨。柯文哲日前公開宣布，若9月8日前遠雄如果沒有完成建照變更，會終止契約的具體回應。

公民團體說，以遠雄尚未通過台灣建築中心防火避難審查，也未進入環評、都審變更程序的現況來看，除非政府再度護航或是台北市政府重現前任政府包庇護航快速核發建照的惡質手法，否則遠雄已確定無法在9月8日改善期限到期前，完成所有法定審查與建照變更的工作。1050830

(中央社)