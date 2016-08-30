陸企在寮國發現超大型鉀鹽礦

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中國大陸企業中國核工業集團旗下研究所在寮國發現超大型鉀鹽礦，有望成為大陸在海外的最大鉀肥基地。

大陸澎湃網今天報導，中核旗下核工業203研究所近日宣布在寮國首都永珍以東40公里的亞洲鉀鹽公司的探礦權內取得重大突破。

報導引述參與前期勘查的研究所工程師惠爭卜說，寮國專案組2015年開始對勘查區展開普查工作，今年6月取得成果，初步控制的氯化鉀資源儲量達1.96億噸。

報導指出，根據寮國地礦司提供的普查區資源量估算表，結合大陸國土資源部儲量評審中心評審慣用的區塊法，估算出該礦權區遠景資源儲量可達7.88億噸。

按40%係數折算，基礎儲量可達3.15億噸。

報導表示，根據美國地質調查局（USGS）在其網站發布的2015年世界各國鉀礦儲量表推算，這一數字屬世界前列。

據報導，目前大陸耕地基礎地力對糧食產量的貢獻率僅為50%左右，主要原因是施肥不足及比例不合理引起的土壤板結化（土壤結構破壞）嚴重。

因此，只有通過使用化肥提高耕地基礎地力，才能增加糧食產量，確保糧食安全。

不過，作為鉀肥的主要原料，鉀鹽一直是大陸最為緊缺的戰略性礦產資源之一。

報導表示，當前大陸鉀肥對外依存度依然保持在50%左右，每年仍需要進口約600萬至700萬噸鉀肥。1050830

(中央社)