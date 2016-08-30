房產土地統一管理 陸改發不動產權證

大陸取消繁雜的各種證書，推行統一登記的「不動產權證」。（圖/新華社）

中國政府正努力將境內的《房屋所有權證》（俗稱房產證）和《國有土地使用證》併為一本《不動產權證書》，未來這兩項權利將統一登記、給予一個全國編號，以及對土地「使用期限」的明確規範，並同時減少各種疊床架屋的程序，便民且利於政府有效管理。

據新華社報導，中國大陸在2015年3月1日正式實施的《不動產登記暫行條例》，將原來10多種使用及所有權證書整併為單一不動產證，實施「房地合一」，內容除包含計有的所有權人和所在位置外，新增了一個全國通用的編號，讓未來不動產交易能利用該編號遏止外地詐騙或一屋多賣的狀況；此外，還增加一個明確的土地「使用期限」：住宅用地70年、教育文化用地50年和商用40年。

此外，新的不動產證內還詳細登記了購屋價格和時間，以及全國通用的編號，將有助於房屋稅、遺產稅和物權保護。再者，由於過去多達10多種證書、跨及房產、國土等諸多部門，造成持有人無論是購屋、過戶、抵押或轉讓的程序都非常繁瑣，經常要等待長達半年及以上的時間。如今整合至單一各省市不動產登記機構，可望縮減至3個月以下。

然而，不動產權證出爐後最大的爭議還是在「使用期限」上，大陸的《物權法》規定房屋所有權期限採「自動續期」，但70年後如何續期仍存在爭議。未來採「房地合一」制的大陸，會逐漸走向和台灣一樣私人永久所有權嗎？還是繼續維持和新加坡一樣的「地上使用權」制度，都將是影響大陸整體發展的一大政策。

(中時電子報)