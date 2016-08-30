哈瑪紹空難死因 潘基文盼各國提供檔案

聯合國第2任秘書長哈瑪紹空難意外死亡之謎，迄今未解。就在此一轟動國際的歷史舊案將屆55週年之際，現任秘書長潘基文呼籲各國再提供檔案、資訊，以供進一步調查。

瑞典籍的哈瑪紹（Dag Hammarskjold），從1953年到1961年擔任聯合國秘書長，1961年9月18日前往剛獨立的剛果展開和平之旅，所乘座機飛到羅德西亞（Rhodesia）北部（現今尚比亞）上空時，意外墜毀非洲叢林中，導致哈瑪紹和15位隨行人員罹難，死因成謎。

聯大直到2014年12月29日通過決議，要求潘基文任命獨立調查小組審查墜機新證據。

次年3月，潘基文任命坦尚尼亞大法官歐斯曼 （Mohamed Chande Othman）、澳洲駐國際民航組織（ICAO）代表麥考利 （Kerryn Macaulay）和丹麥刑事鑑識專家拉森 （Henrik Ejrup Larsen）3人組成獨立調查委員會。另建議會員國提供所有可能線索及資料。

專家小組去年6月提交報告指出，依據現有新事證，足以支撐繼續探討空難是遭空中襲擊或其他干預因素，導致飛機墜落的假設。

由於各國配合調查及提供事證資料有限，潘基文近日再次透過發言人呼籲所有會員國、個人或機構，繼續搜尋和披露相關檔案或資料，協助專案小組查明真相。

潘基文也建議聯大除了現有調查人員，再聘請具公信力知名人士，就新事證及線索提供專業判斷，並決定各國所應提供的資訊或歷史檔案範圍。惟最終仍取決聯大採取那些行動而定。

聯合國法律顧問去年11月曾致函南非、比利時、英國和美國等，要求提供相關具體資料。1050830

(中央社)