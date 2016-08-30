陸勞工社保費占薪4成 企業競爭力大減

中國大陸國家發改委發表報告指出，大陸企業員工5項社會保險總費率高達薪資39.25%，接近歐洲福利國家水準，再加上住房公積金便達50至60%，已使大陸製造業競爭優勢大打折扣。

綜合大陸媒體報導，大陸國家發改委在官網公布的這項研究報告結果指出，在列入社會保險統計的全球173個國家、地區中，大陸企業員工的五險總費率，排名高居第13位，高於美國、日本及南韓甚多。

根據這份報告，大陸39.25%的五險總費率，分別比美國、日本和南韓社保費率高出23.2、14.01和24.12個百分點。

若與東南亞國家相較，39.25%的費率更是菲律賓的3.04倍，泰國的3.84倍和墨西哥的4.76倍。

報告提到，大陸各地住房公積金費率在10%至24%之間，這使得「五險一金」的總費率已達到薪資的50%至60%以上。

這項報告直指，這種長期居高不下的費率，加上尚待完善的繳費基數確定和成長機制，成為企業人事成本持續上漲的重要因素，使大陸製造業的競爭優勢大打折扣。

報告更提到，在大陸雇用1名員工的費用，在泰國可雇用1.5人，在菲律賓可雇用2.5人，在印尼可雇用3.5人，使得大陸的勞動力成本優勢已被東南亞國家取代。1050830

(中央社)