2016全球最宜居地 台灣擊敗66國奪冠

2016年全球最宜居住地排行榜出爐，台灣擊敗66國與城市，奪下全球最宜居住地寶座。(資料照片，陳信翰攝)

2016年全球最宜居住地排行榜出爐，台灣擊敗66國與城市，奪下全球最宜居住地寶座。InterNations創辦人齊克（Malte Zeeck）指出，台灣是今年調查的大贏家，在生活品質與個人財務兩項評量中皆拿下第一。

全球最大旅外人士網站InterNations邀請1萬4000名，目前居住在191國的外籍人士，就移居他國的生活品質、易於落腳、財務、工作與家庭生活等項目綜合評量。前10名依序為台灣、馬爾他、厄瓜多、墨西哥、紐西蘭、哥斯大黎加、澳洲、奧地利、盧森堡與捷克。

旅台近10年的宜家家居（IKEA）總經理、瑞典籍的林斯楚（Martin Lindstrom）稱讚，「台灣非常容易讓人有家的感覺」。台灣的自然景色、物價與生活品質的平衡，讓居台外國人感到滿意，相較於其他亞太區城市，台灣的飲食與社交成本對外國人來說，絕對可以負擔，惟房價已走高。

調查顯示，85%居住在台灣的外國人對財務狀況感到滿意，全球的平均數為64%。另外，醫療品質、可負擔的健保體系與整體環境，即使學習中文不易，也能輕易和當地民眾溝通，都是讓台灣獲得好評的原因。

該排行榜倒數10位則為科威特、希臘、奈及利亞、巴西、沙烏地阿拉伯、埃及、莫三比克、卡達、義大利與坦尚尼亞。

大陸因為空氣汙染嚴重，排名48，較去年下滑10位。香港則因房租與物價高漲，自2014年排名第10大幅滑落，排名44。新加坡也因物價難以負擔，跌出10大，排名第13。

InterNations是全球最大旅外人士交流平台，230萬會員可在網站上分享全球390城市的工作、定居等生活經驗。

(中時)