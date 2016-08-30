許厝遷校爭議 環保署長李應元：應先送孩子上學

環保署長李應元表示，若家長有需求，政府願意坐下來談。（姚志平攝）

針對雲林縣橋頭國小許厝分校遷校引發家長反彈，拒到橋頭本校上學一事，30日出席「2016台灣食品安全高峰會」的環保署長李應元表示，若家長有需求，政府願意坐下來談，但孩子的教育不能等，家長應該先送孩子上學。

(中時)