許厝遷校爭議 環保署長李應元：應先送孩子上學 2016年08月30日 11:41 中時 姚志平 小字型 中字型 大字型 點閱1294 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 環保署長李應元表示，若家長有需求，政府願意坐下來談。（姚志平攝） 針對雲林縣橋頭國小許厝分校遷校引發家長反彈，拒到橋頭本校上學一事，30日出席「2016台灣食品安全高峰會」的環保署長李應元表示，若家長有需求，政府願意坐下來談，但孩子的教育不能等，家長應該先送孩子上學。(中時) 關鍵字：孩子、家長、上學、橋頭、遷校 點閱1294 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：執政1年10大問題浮現 藍批林佳龍只剩一張嘴 上一則：蔡英文出席台灣食品安全高峰會 相關新聞 許厝分校遷校爭議 地方官方意見紛歧 文字 衛福部南下討論許厝分校遷校 雙方沒有共識 圖片 拒許厝分校遷校 家長：沒教室就搭帳篷 圖片 地方掃描－遷校事件 雲林3立委各發表聲明 文字 【影】許厝分校的開學日 因遷校而變調 影音 發表意見(0)