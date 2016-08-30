逆轉勝 台東縣議員李建智保住職位

103年台東縣五合一選舉，縣議員李建智和台東市民代表張品澤，被控包裹買票，遭同選區候選人提當選無效之訴，一審判2人當選無效，二審大逆轉，李、張2人獲勝訴。

103年選舉，檢警查察賄選，接獲線索台東市東方大鎮有集體賄選行為，經跟監埋伏，發現樁腳賴得茂以1票新台幣500元、3票1500元代價，幫里長候選人曾淑美、台東市民代表候選人張品澤、縣議員候選人李建智包裹買票。

檢警偵辦中，賴得茂坦承李建智親自請託買票事宜，張品澤則透過別人請他幫忙，他本身則是曾淑美競選團隊，雖然有幫3人買票，但都是自掏腰包。

檢察官並未對李建智和張品澤提起公訴和當選無效之訴；不過，同選區候選人對李、張2人提起當選無效之訴，台東地方法院認為有4民眾坦承拿到錢，雖然檢察官未起訴，但無法約束民事訴訟，判決李、張2人當選無效。

李、張2人上訴，2人認為控告人並未提出他們賄選證據，再者台東地檢署並未認定他們和賴得茂為共犯，也未將他們起訴。

台灣高等法院花蓮分院認同李、張2人說詞，撤銷一審判決。李建智和張品澤當選無效之訴獲勝，分別保住縣議員和市民代表職務。1050830

(中央社)