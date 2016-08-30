颱風獅子山撲日東北 交通受阻

我要評比

今年第10號颱風獅子山正在日本東北的東方海上往北前進，漸漸逼近日本關東地區、北日本。今天下午可能登陸日本東北地方，若從東北地方的太平洋一側登陸，將是日本首見。

日本1951年有氣象統計以來，颱風從日本東北登陸發生過3次，但都是從東北的日本海一側登陸，從獅子山颱風（LIONROCK）目前路徑研判，明天可能逼近東北地方的太平洋一側，果真如此，將成為首例。

受到颱風影響，今天日本國內航空，以東北、北海道機場為起降地的航班已知有110班停飛。秋田新幹線、北海道新幹線等部分新幹線、部分鐵路、客輪停駛。

日本氣象廳表示，颱風獅子山今天上午11時（台灣時間10時）左右，在福島縣磐城市的東南東160公里外海以每小時35公里的速度往北北西前進。

颱風獅子山的中心氣壓965百帕，最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風風速每秒50公尺，中心東側170公里以內及西側70公里以內，颳著風速每秒25公尺以上的暴風。

日本多處觀測到強風。北海道真狩村上午8時10分左右，觀測到瞬間最大陣風風速每秒26.3公尺。伊豆群島的八丈島上午9時觀測每秒26.1公尺。宮城縣石卷市上午8時20分觀測到每秒24.8公尺。

日本氣象廳表示，東北地方的降雨量可能超過往年8月一整個月份的雨量。氣象廳預測風速強勁，最大風速東北地方可能觀測到每秒35公尺、北海道每秒30公尺、關東地區每秒23公尺。瞬間最大陣風可能達每秒35至50公尺。

目前是1年當中，潮位最高的大潮期，日本氣象廳預測東北的太平洋一側今晚潮位高。因此呼籲民眾要嚴防土石災害、河川暴漲、氾濫、地窪地浸水，也要注意暴風、大浪、打雷、龍捲風等情況。1050830

(中央社)