NFL球星拒唱美國國歌 美籍賽車手嗆「傻子！」

舊金山49人隊凱普尼克拒唱美國國歌引起熱議。（美聯社資料照）

NFL舊金山49人隊日前出戰熱身賽時，陣中四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick) 不滿警察槍殺非裔美國人，為力挺同胞而拒唱美國國歌，賽後更嗆「美國不值得尊重」，引起正反兩極論戰，同為非裔美國人的名人堂球星吉米布朗(Jim Brown)，此時跳出來聲援他，「我百分之百支持他！」

美國上月驚傳2名非裔美國人遭警察槍殺，使得國內種族緊張情勢浮上檯面，而為表達不滿，凱普尼克在演奏國歌時不僅未唱國歌，還坐著等待國歌結束，他忿忿不平的說，他不在乎行為是否被支持，或者被制裁，但他就是想為有色人種們發聲。

「我不想對國旗或歧視有色人種的國家表達敬意，」凱普尼克直言，抗爭比足球更重要，在他看來，美國此舉是自私的行為，此舉也獲得吉米布朗贊同。吉米布朗說，「我聽見他的想法，他做了很有意義的事情，且有權這麼做，他說出他所看見的事實，而我會百分之百支持他。」

不過他們的觀點，《Bleacher Report》記者費里曼(Mike Freeman)並不全然認同，「美國人們兩度選擇了非裔歐巴馬擔任總統，我不認為這是一個帶有偏見國家會出現的事，但也不代表凱普尼克的想法是錯的，重點是我們不能要求選手們非得坦誠，該說甚麼話，取決於他們自己。」

相較費里曼的婉轉，NASCAR美籍車手史都華(Tony Stewart)則公開推文抨擊凱普尼克的行為，指責他在沒有證據去證明發生甚麼事前，該閉上他的嘴，「我很抱歉，但他說出這些無知的話前，根本不清楚事實，先去了解案情再開炮吧，傻子！」但隨後即遭網友們抨擊，直指他才是殺人者。

(中時電子報)