防曬只防皮膚不防眼 40歲男子罹白內障

醫師建議，民眾白天外出時應做好眼部防曬，例如戴帽子、撐陽傘、戴太陽眼鏡或變色鏡片，減少紫外線傷害。（倪浩倫攝）

夏天太陽大，許多愛美人士會認真做好皮膚防曬，卻常忽略了「這裡」！1名40歲男性上班族，白天待在戶外的時間約4小時，平時未對眼睛做任何防護；日前在陽光下發現「眼前都是霧」，緊急就醫確診白內障、需開刀治療。眼科醫師表示，600度以上高度近視者、以及有點散瞳劑的學童，均屬於高危險族群，在戶外務必做好眼部防曬。

收治該名病患的萬芳醫院眼科醫師林珂如說，觀察中央氣象局統計，今年6~8月的紫外線，幾乎天天紫外線過量，很多人卻沒對眼睛做好防護；上述患者自認平時僅中午吃飯、洽公才會照到太陽，卻不知道每天1~2小時的開車通勤期間，陽光一樣會透過車窗傷害眼睛。

林珂如解釋，陽光中的紫外線有分長波UVA和短波UVB，UVB會遭位眼部外側的眼角膜吸收，由於UVB能量高，久了會造成光害性角膜炎，輕則覺得眼睛乾澀、須頻眨眼分泌淚液，嚴重則會出現畏光、淚流不止、視線模糊。

林珂如補充，長波UVA會穿透眼角膜，抵達水晶體時被吸收，久了將造成水晶體氧化變性、混濁，進而產生白內障而影響視力。她提醒，600度以上的高度近視者更要特別注意，因眼睛已在退化，抗氧化能力弱，再受到紫外線刺激、很容易出問題；她進一步提醒，有些小朋友會點散瞳劑來控制度數，但瞳孔也因此失去「遇光縮小」的功能，故眼部易因吸收到過量紫外線而受傷。

根據氣象局提醒，當紫外線達過量、甚至是危險等級時，在陽光下15~20分鐘、皮膚就會曬傷，「眼睛曬傷的時間更短」。林珂如說，雖無實際數字說明，眼睛在過度紫外線曝曬下，幾分鐘內會曬傷，但因為「皮膚有角質層保護，眼睛則沒有」。她建議，民眾白天外出，應養成戴遮陽帽、撐陽傘的習慣，無近視、或戴隱形眼鏡者，可配戴太陽眼鏡，已有戴眼鏡者，則可配具有變色、防UV功能的鏡片，降低紫外線影響視力。

(中時)