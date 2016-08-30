聯國撒大錢援敘 流入總統近親口袋

敘利亞內戰打了超過5年，已有超過40萬人喪生，聯合國報告稱，敘利亞政府軍與反對派都犯下了謀殺、法外處決、酷刑等戰爭罪行。儘管美國與歐盟對敘利亞政府實施制裁，但聯合國仍有大筆援金落入總統巴夏爾近親的口袋。圖為一名敘利亞男子27日從敘利亞北部城市阿勒坡（Aleppo ）的斷垣殘壁中救出一名女童。（圖/美聯社）

聯合國透過援助計畫，與敘利亞總統巴夏爾（Bashar al-Assad）的親人，還有親信簽下價值數以千萬計美元合約。那些在美國與歐盟制裁下的企業，以及敘利亞政府部門與慈善機構，都從聯合國獲得可觀的款項。

據英國《衛報》（The Guardian）29日報導，這些慈善機構中，有一家正是由敘利亞第一夫人艾斯瑪（Asma al-Assad）所設立，而另一家則是由心腹馬赫盧夫（Rami Makhlouf）所設。

聯合國說，它只能與少數經巴夏爾核准的夥伴合作，並已致力確保援金適當使用。然而，批評者認為，這已損及聯合國的救援任務。

他們指出，援金優先撥給政府所在的地區，並認為這些經費其實資助了導致成千上萬人民死亡的政權。

聯合國圈內人坦承，敘利亞的救援是他們至今所面對最昂貴、最富挑戰性，也最複雜的任務。

據《衛報》分析調查，聯合國已提供敘利亞政府超過1,300萬美元（約4.2億台幣），以促進農業與畜牧業。然而，歐盟生怕相關援金遭濫用，已禁止與有問題的敘利亞部門貿易往來。

此外，聯合國至少給了敘利亞國營燃料供應商400萬美元（約1.3億台幣）。然而，這家供應商也在歐盟的制裁名單上。

世界衛生組織（WHO）撥了500萬美元（約1.6億台幣）給敘利亞的國有血庫，但血庫卻由巴夏爾的國防部所控制。而援金卻來自如英國等對敘利亞政府實施經濟制裁的國家。而資料顯示，世衛組織也擔心，這些血會先給軍方用，還是給需要的百姓用。

另一方面，敘利亞第一夫人艾斯瑪明明在美國與歐盟制裁名單上，但兩家聯合國旗下機構卻與她所創立，並擔任負責人的敘利亞信託（Syria Trust）的慈善機構合作，並投入850萬美元（約2.7億台幣）。

而聯合國兒童基金會（UNICEF）則支付自稱致力於教育的阿巴斯坦協會（Al-Bustan Association）267,933美元（860萬美元），而負責協會運作，並掌握所有權的，正是敘利亞首富馬赫盧夫。他不但是巴夏爾的心腹，更是他的表弟。而他手下的慈善機構，也與好幾個親政府的民兵組織掛鉤。

此外，馬赫盧夫所經營的行動電話網敘利亞電信（Syriatel），近年也從聯合國賺取至少70萬美元（約2240萬台幣）。而他也在歐盟的制裁名單上，美國外交界甚至稱他為敘利亞「貪腐的代表人物」。

不過，聯合國辯稱，他們在敘利亞境內的救援，已拯救了數以百萬計民眾，並表示，若要在敘境運作，就必須與當權者合作。

(中時電子報)