眼睛沒防曬 高度近視男得白內障

40歲男性上班族，近視1000度，平常多待辦公室，沒做眼睛防曬，近來發現視線朦朧，就診才發現因光線傷害已嚴重白內障，必須開刀救視力。

根據調查，94%台灣民眾了解紫外線會對眼睛造成傷害，與馬來西亞、泰國並列第一，領先中國、香港、印尼、菲律賓等地，但會採取直接護眼措施的人僅佔45%。

萬芳醫院眼科醫師林珂如今天表示，民眾多了解紫外線對皮膚的傷害，會做好防曬，卻忽略眼睛防曬。紫外線中的UVB是短波長，在眼角膜會被吸收，可能導致光害性角膜炎，眼睛容易畏光、流淚、張不開或很乾澀必須不斷眨眼。

林珂如說，UVA則是較長的波長，會穿過眼角膜到水晶體。水晶體有很多蛋白質，吸收紫外線後會氧化變性、變混濁，導致光線無法順利聚焦到視網膜上，對視力造成影響。

她表示，氣象局一般建議，紫外線強烈時在太陽下曬15、20分鐘就會受傷，但眼睛不像皮膚有角質層保護，可能曬一下就會出狀況。

上班族常自認待在辦公室，不需要防曬；林珂如說，民眾習慣在紫外線最強的中午時間外出用餐，雙眼直接暴露高強度紫外線；或很多開車族，認為車內等同室內，但紫外線還是會穿透車窗玻璃射入眼球；高近視族因眼睛條件已是容易退化的一群，若沒做好眼睛防曬，更容易導致白內障。

有些小孩會點散瞳劑預防近視，林珂如說，點了散瞳劑會阻斷瞳孔遇光收縮的反射，導致光線會一直進入眼球，有點散瞳劑的小朋友更要注意眼睛防曬。

林珂如說，大部分人都有因日曬造成眼睛不適經驗，但因角膜有自體修復能力，除非曝曬很多，否則只要多閉眼休息，1、2天可康復，或點沒有防腐劑的人工淚液，舒緩不適。

她說，門診上則較常看到民眾到海邊玩，曝曬一整天下來眼睛受不了，刺到張不開；或有些人常常眼睛不舒服，詢問生活習慣後追溯也可能是光害惹禍。

林珂如說，民眾外出應帶遮陽傘、遮陽帽、戴墨鏡，有近視的民眾如果認為多帶一副眼鏡麻煩的話，也可選擇鏡片可跟隨紫外線強度變化的變色鏡片。1050830

(中央社)