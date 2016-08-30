高市暗夜大火 17人送醫逾半住院

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高雄市鳳山區福祥街1棟7樓公寓1樓機車停車區今天凌晨發生大火，燒毀20輛機車，現場濃煙密布，造成17名男女送醫，逾半因嗆傷及燒傷住院，其餘因驚嚇過度送醫休息後都無礙。

這起火警發生在凌晨2時08分左右，起火點的1樓機車停車區突然陷入火海，熊熊火勢伴隨大量濃煙迅速循樓梯間向上竄升，由於該大樓是開有天井老舊公寓，加上頂樓加蓋，煙囪效應下，整棟大樓瞬間布滿濃煙。

警消據報趕到，一面打火，一面廣播安撫大樓住戶，籲請他們先待在家裡，門縫以濕毛巾堵住防濃煙竄入屋內。

消防人員除逐層搜救受困住戶及受傷民眾外，現場兩部雲梯車也升空救援依偎陽台鐵窗的民眾，但只有部分鐵窗有設逃生門，多數都受困在鐵窗內，所幸火勢於14分鐘內迅速撲滅，否則後果不堪設想。

火警時11歲的林姓男童從6樓墜落樓下遮雨棚，四肢燒傷並有嗆傷，林父說，孩子爬氣窗躲火警，不慎墜樓，感謝警消搭救兒子。

這起火警有逾半送醫民眾住院，高醫大附院收治兩名傷者，林姓男性吸入性灼傷，生命徵象穩定，插管。另一名侯姓男性由市立小港醫院轉院高醫，吸入性灼傷，生命徵象穩定。

高雄長庚醫院則有4名傷者住院，其中35歲男子吸入性灼傷、燒傷面積1%、左小腿撕裂傷，意識清楚，11歲男童吸入性灼傷、燒傷面積1%，意識清楚。

另兩名由國軍高雄總醫院轉來的重傷者，包括1名中年女性吸入性灼傷、燒傷面積40%至50%，意識清楚，轉入灼傷中心。29歲男子吸入性灼傷、燒傷面積10%至15%，意識清楚。

高市阮綜合醫院說，凌晨3時多送來火警受傷的一家四口，爸媽小孩都輕微嗆傷，經住院觀察已於清晨6時左右出院。1050830

(中央社)