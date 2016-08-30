《愛與黑暗的故事》特映 贈票活動

《愛與黑暗的故事》（圖／威視電影）

愛與黑暗的故事 A Tale of Love and Darkness

台灣上映日期：2016.09.23

台灣發行公司：威視電影發行

類型：劇情

導演：《紐約．我愛你》娜塔莉波曼

演員：《黑天鵝》金獎影后 娜塔莉波曼

★ 奧斯卡影后娜塔莉波曼 編導演全才驚艷坎城影展！

★ 以色列史上最暢銷小說改編！

劇情簡介

《活在崩解時代，編織美好夢幻》 九歲時，我見證我的國家誕生;十二歲時，我目睹我的家庭崩解...

《愛與黑暗的故事》改編自以色列文學大師艾默思奧茲的自傳式小說，根據他和 雙親在立國前的以色列生活的童年歲月所著，在點點滴滴與家族回憶中，編織出愛與 黑暗的大歷史...。

艾默思的父親厄力耶是位多識的文人；母親法妮雅（娜塔莉波曼 飾演）則浪漫又 充滿想像力。如同許多 1930 至 1940 年代的猶太家庭，他們為逃離迫害自歐洲舉家 至巴勒斯坦，父親對未來謹慎地抱持希望，但母親對生活的渴望不止於此。生活的重 擔、戰爭的恐懼、以及逃亡的顛沛流離，一再對母親造成沈重的壓力，不僅對婚姻生 活不滿，聰明才智也受到壓抑。

為了排遣怨懟，她編了一個個冒險故事給十歲的艾默 思聽，她朗誦的詩篇和闡述語言文字的方式也深深影響艾默思的文筆。以色列的獨立 並未帶來法妮雅所期盼的新生，她就此孤獨地陷入了無盡哀傷。束手無策的艾默思被 迫提早與母親離別，在他見證一個國家誕生的同時，也必須面對自己另一個新的開始。

娜塔莉波曼 13 歲出道至今，曾以《紐約．我愛你》初執導筒，展現出色的執導 才能，深深烙印在全世界影迷的心中。2011 年以《黑天鵝》一舉奪下奧斯卡影后殊榮 的她，出生於以色列耶路撒冷，首次長片導演處女作便獻給同為家鄉的文學大師艾默 思奧茲。

這本膾炙人口的暢銷同名經典文學作品，主題圍繞著成長、文化、及對於時 代與國家的認同與崩解，波曼親自身兼監製、導演、編劇和女主角，如詩般的鏡頭， 結合深刻動人的故事，交出了一張完美的成績單。本片不僅入選坎城影展觀摩單元， 更於多倫多影展獲得高度矚目，光芒閃耀的作品令人難以忘懷！

9 月 23 日 重返應許之地

活動日期：即日起至9月9日上午11點截止

◎ 活動辦法：

1. 在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言「《愛與黑暗的故事》9 月 23 日 重返應許之地 」‬。

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2. 特映時間：9/13(二)19:00 信義威秀

◎ 得獎公佈： 9月9日中午12點

領票方式：9月9日下午1點起至9月12日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)