執政1年10大問題浮現 藍批林佳龍只剩一張嘴

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市議會國民黨團今天召開記者會，公佈林佳龍執政10大惡行，砲轟林團隊執政只剩一張嘴，應向市民道歉並調整執政方向。（陳世宗攝）

台中市長林佳龍團隊執政1年多年，遭監察院審計處糾正104年十大執政問題，包括債台高築，濫用資源與預算違法報銷，行政效率低落，交通越改越亂等；市議會國民黨團今天召開記者會，砲轟林團隊執政只剩一張嘴，應向市民道歉並調整執政方向。

台中市政府表示，每分預算都花在刀口上的原則下，市府持續開闢財源並撙節支出，至今年7月止，台中人均負債6都第二低，第2預備金使用也都依相關規定進行；數位營運中心經費並未超過台灣塔，符合議會要求。

市議會國民黨團市議員楊正中、黃馨慧、蘇柏興、李中、賴義鍠、陳政顯及劉士州、張瀞分等，今天召開記者會，針對監察院審計處提出的糾正報告，痛批林佳龍是澎風水蛙割無肉，只會一味自我吹噓！

楊正中說，林執政1年多來，長期負債增加99億，公共債務累計總額889億。104年度保留數為165億9543元，保留數較103年增加36億3652萬，又以建設局70.97億、交通局42.94億、水利局15.77億較嚴重。路平專案104年度改善126.5公里總經費8億，但超過130多萬人不滿意！

審計處列管台中市政府重大公共建設計畫共計38項，可支用預算數346億5389萬，累計執行數72億9595萬，執行率僅21.05%；例如中台灣電影中心興建工程累計執行率0.40、台中泊嵐匯會展中心新建工程累計執行率0.52、藍線延伸工程累計執行率0.24。

李中痛批指出，市府以公帑為副市長等3位首長租「豪宅」當官邸，因無預算科目違法報銷，經審計處審核決算時予以刪除108萬9483元；要求向現任教育部長潘文忠追回。

市府表示，針對預算支出進行檢討改進，調整不該支出的項目，避免浪費，省下124億元，不僅平均替每位市民省下5000元債務，也讓104年度的舉債降低為86億元，統計至7月底為止各縣市負債狀況，台中市平均每人負擔債務為六都第二低。

市府租賃首長宿舍部分，秘書處強調已多次澄清，一切均依法辦理，也沒有所謂「豪宅」問題。此筆經費的動支，也經台中市審計處認定並無違法問題，但由於前市府時期修法未盡完備，未編列相關預算科目，因此審計處以「減列」方式，列入「預算保留數」處理。

(中時)