白團與國軍 一部無法公開的背後歷史

當年白團日籍總教官白鴻亮(左四)與當時的金防部副司令張國英(右四)在莒光樓前分析砲戰情勢。同行的日本教官鍾大鈞(左三)翻譯官吳德其(左二)也在旁邊提供意見。(圖/本報系資料照片 毛熾倫翻攝)

選在九三軍人節前夕，名嘴作家李天鐸出版《青天白日下的軍魂》一書，從紛紛擾擾的國內軍情政局和恐攻陰影籠罩下的國際亂局，探討國軍與台灣的未來！。(圖/本報系資料照片 蔡浩祥攝)

相對於我們過去教科書記載了八年對日抗戰期間，日軍種種殘虐的暴行，撤退來到台灣後，卻是這些昔日的敵人--日軍協助我們抵抗共產黨，重建國軍，立足台灣。這段歷史詭異的存在，但卻沒有人知道該怎麼去還原？銜接？或是完整呈現。這是個誰也不敢碰的問題～摘自李天鐸《青天白日下的軍魂》自序：不信軍魂喚不回！

儘管在「反攻大陸」的目標上，我們沒有成功。但是在「保衛台灣」上，奠定我們今天基礎的「白團」他們的貢獻做為，為什麼不能公開？

有關白團與國軍的歷史，在蔣中正日記中也有記述...(中略)我們試著以那個階段的人物，來理解蔣的行事風格。

學醫、行醫到革命的孫中山國父，他留學美國，有著完整自由、平等、博愛，大同世界的理想，而蔣出身於清朝末年，留學日本，感受到明治維新後日本富國強兵之道。在經歷辛亥革命、軍閥割據，辛苦的八年對日抗戰、剿匪失敗、退守台灣後，他面對著的是如何因為列強國家搶食掠奪，並要能夠重新站起來的中華民國。這時，他唯一可以選擇的對象是日本！但是在心裡面要打倒的對象？也是日本！

在這樣反覆產生「矛盾對立」、「學習與克服」，終其一生的辨証過程中，以他最深刻三年，日本士官學校的教育背景，對軍人武德要求、訓練的憧憬，在在促使他瞭解自己最重要的工作「培養、掌握新一代軍人的教育工作」。一九二四年六月，黃埔軍官學校的成立，在不到二年時間，他培養出二千三百名不怕死的年輕軍官幹部，完成北伐，同時間，國共兩黨的精英都出於此：

校長：蔣中正。國民黨駐校代表：廖仲愷。政治部主任：戴季陶。總教官：何應欽。共產黨駐校顧問：鮑羅庭。教授部副主任：葉劍英。政治部副主任：周恩來，毛澤東也曾擔任過入學面試官。

其後在國共兩黨，各為其主，激烈交戰的將領包括國民黨的胡宗南、湯恩伯，共產黨林彪、徐向前等。一部民國初期，國共兩黨鬥爭的歷史，處處可見黃埔精神的背影。黃埔軍校對蔣而言：是他掌握黨內和軍隊大權的王牌！而這樣的黃埔軍校的教育特徵又是什麼呢？

根據日本中國現代政治研究學者野村浩一在《蔣介石與毛澤東》這本書中分析指出：「所謂黃埔軍校的教育，其根本原理，就是家長制的運作方式，以及極其嚴格的組織規律，與軍紀要求」。

而後，蔣到台灣透過白團所實施的軍事教育中，可以明顯看出來的脈絡：日式軍事教育、黃埔軍校、白團，皆是用打破軍隊再教育的方法，終在白團的形式上開花結果。儘管在「反攻大陸」的目標上，我們沒有成功。但是在「保衛台灣」上，奠定我們今天基礎的「白團」他們的貢獻做為，為什麼不能公開？

一九六八年十二月，白團解散後不久，國防部編纂一份，名為「日本軍事顧問（教官）在華工作紀要」的報告。結論中有如此的記述：

我們特別必須感激的是，各日籍軍事教官於工作期間，不計報酬與利害關係，以誠懇態度，為我國的作戰立案，做出貢獻，協助我國完成軍事教育，並使得國軍幹部的戰術思想得以統整為一，這些日籍軍事教官的功績，將永遠不會磨滅。

一九九八年，中國時報記者林照真，出版《覆面部隊—日本白團在台秘史》書中，一手促成白團中方代表人物曹士澂將軍，以公開署名發表唯一一篇的序文。

序文中寫道：

白團在台灣工作了二十年（一九四九∼一九六八），受訓人員達二萬人以上（略），其成果輝煌，使國軍現代化，增進其自信力，團結一致，保衛台灣，安定了人心，同時做了不少中日親善關係。

白團的存在，毫無疑問在蔣總統重建軍隊，保衛台灣的過程中，貢獻良多。他們從身為戰敗國的日本，來到戰勝國：中華民國，在沒有政府援助下，以非公開方式秘密為第一線的國軍，進行軍事改造、重組、訓練的教育。這是場史無前例的任務，而且持續二十年之久！這些參與白團計劃的軍人、功績，應該得到公開與正面的評價。

這些所有曾經接受過教育、訓練的軍人、前輩，都應該完整的陳述、保存、記錄這段歷史。

當兩岸分別共同在慶祝「對日抗戰勝利七十週年」的同時，我每天坐在面對陽明山的外雙溪，一次又一遍的翻讀這本《帝國最後的軍人—蔣介石與白團》，然後去查証了：孫立人、蔣經國、俞大維、戴笠、汪敬煦、郝伯村、胡宗南……，以及各式的傳記、口述歷史……過去、現在、歷史、記錄的畫面，不斷交叉、織出，中華民國、中華人民共和國、日本，這三角習題，關係將如何處理？面對？中國大陸的崛起，美國霸權心態的不放手，都是未來我們必須面對的問題。

做一個真正的軍人，我們要從中一點一滴中被教育：要以生命和鮮血捍衛國家！老兵不死，只會直挺挺、光榮地淍零。

我只想期勉下一代：做一個現代軍人，更應該有勇氣，去面對、看待過去。這才會知道：如何對待現在和未來吧？！(本文為李天鐸《青天白日下的軍魂》書摘)

(中時電子報)