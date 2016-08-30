15萬元當垃圾丟棄 6旬夫妻火速破袋找回

我要評比

新北市淡水區一對60幾歲夫妻，不慎將新台幣15萬元現金，當垃圾丟棄。幸經淡水區清潔隊員協助，逐一破袋尋找，終於順利幫夫妻找回丟棄的現金。

新北市府環保局提醒民眾，打包垃圾時，記得先檢查內容物，萬一真的不小心誤丟，請於第一時間，向所在區域清潔隊求助，環保局將利用垃圾車上的GPS定位，查出車號後，協助尋找失物。

市府環保局今天表示，新北市淡水區資源回收車駕駛柳明松，19日於值勤途中，在新市鎮濱海路，被一對騎機車夫妻攔車。

先生心急如焚表示，太太晚間於淡水區新生街倒垃圾時，誤將近15萬元現金，當成垃圾丟到垃圾車裡，希望清潔隊員能協助尋找。

柳姓清潔隊員立即向區隊回報，清潔隊依據民眾丟垃圾的時間及地點，比對出垃圾車，並將夫妻帶回清潔隊垃圾場，與該輛垃圾車會合後，開始尋找。

為幫民眾順利尋找失物，淡水區隊長李麗慧，也特別指派2名班長及3名清潔隊員，一起協助，將垃圾傾卸後，逐一破袋仔細尋找。

首次搜尋並無結果，後以分工合作方式，將垃圾分區交叉反覆搜尋，經過1個多小時的努力，終於在晚間快11時，找到以報紙包裹後，套在小塑膠袋裡的新台幣近15萬元。

尋獲當下，夫妻頓時鬆一口氣，直說感謝清潔隊員幫忙。先生說，這包錢原本是放在桌子下，晚上他外出看病，妻子收垃圾時，誤以為是打包好的垃圾，於是和其他垃圾一起裝入專用垃圾袋後，交給垃圾車。

先生回家找不到，才發現已被妻子誤當垃圾丟棄，兩人十萬火急，騎機車出門想找清潔隊垃圾場，但途中迷路，幸好碰上柳姓駕駛幫忙指引，又經過清潔隊員熱心協助，才順利將錢找回。失主非常感謝清潔隊幫忙。

清潔隊員們則表示，能體會丟掉一大筆錢的心急，為民服務是責任，很高興能幫上忙。1050830

(中央社)