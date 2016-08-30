泰勒絲參選陪審員 大方與粉絲玩自拍

我要評比

美國流行樂小天后泰勒絲（Taylor Swift）沒有出席MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮，但今天在田納西州納希維爾（Nashville）報到履行陪審團義務後，大方與粉絲玩自拍。

路透社報導，推特用戶貝茨（Tracy Bates）帳號@TracysActivism推文顯示，26歲的泰勒絲在等待獲選為陪審員期間，與其他候選陪審員合照。

貝茨起初推文「我與泰勒絲一起服陪審團義務」，還說泰勒絲保鑣一開始不想讓她拍照。但她之後上傳1支影片和多張照片，包括與泰勒絲在等候室的自拍照，照片可見泰勒絲身穿黑色服裝，面露微笑。

貝茨還說，泰勒絲很樂意與其他候選陪審員合照，她還PO出泰勒絲的簽名，上頭寫說「超高興認識妳」。

不過貝茨後來似乎刪除推文，留言表示不同意任何媒體使用她的照片，還說是非賣品。

泰勒絲今年在MTV音樂錄影帶大獎（MTV VMAs）完全沒入圍，因此昨天沒有出席頒獎典禮。

「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，泰勒絲後來被法官排除在外，沒有參與這起性侵綁架案陪審事務，因為她告訴法官她很可能會有偏見。

根據TMZ報導，她在遴選過程中表示，她已涉入科羅拉多州1起民事案，因為1名DJ在演唱會後台對她性騷擾。此事發生在2013年6月，泰勒絲表示DJ穆勒（DavidMueller）在合照時出手摸她的臀部。穆勒丟掉電台工作後在去年對泰勒絲提告，泰勒絲也提出反訴。

美聯社報導，大衛遜郡（Davidson County）檢察長辦公室發言人表示，泰勒絲告訴法官，她更願意參與其他類型案件的陪審義務。（譯者：中央社盧映孜）1050830

(中央社)