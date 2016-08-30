吳澧培：總統用人錯誤 不會有改革

前總統府資政吳澧培今天表示，行政院長林全絕對用不得、要下台，否則總統蔡英文沒有明天；蔡總統任用的完全是前朝的人，「請鬼拿藥單」，用人錯誤就不會有改革。

吳澧培接受廣播節目專訪談到對蔡總統上任100天的看法說，蔡總統上任後，國安團隊、司法和財經改革任用的完全是前朝的人，司改是想用前朝的人沒用成，「請鬼拿藥單」，基本上用人錯誤，根本不可能有改革。

他說，蔡總統沒用相同理念的人宣揚理念，怎麼做事？沒有全民總統這種事，「妳贏了，用妳可靠的人發揚妳的理念，做全民總統是希望沒選你的人也來溝通，不是用前朝的人。」

吳澧培表示，林全在經濟方面沒作為，非常保守。經濟很不好時有三支箭，公共投資、寬鬆政策與經濟架構改變，但林全都不是這樣的人，沒魄力怎麼當領袖？

他說，林全明知兆豐金融控股股份有限公司董事長徐光曦做過總經理，兆豐金現在出問題，還敢任用徐光曦，林全要負最大責任。

吳澧培表示，危機變轉機，第一步是人事好好改，「行政院長沒換怎麼行？」還有國營事業一直被詬病，要用專才、有能力的人，至今也不改，「中油（台灣中油股份有限公司）、台電（台灣電力股份有限公司）如果現有的人做得那麼好，為什麼（前總統）馬英九做得那麼不好？」

他說，主動要改革的事，蔡總統一定要思考很周延才拿出來，才不會人家講一句話就改變；突發事件不能拖拖拉拉，要展現領袖魅力和魄力，馬上適當解決，如雄三飛彈誤射、中華航空股份有限公司空服員罷工等好多突發事情，「很多是前朝的問題，但處理不好就歸罪妳。」

吳澧培對蔡總統喊話表示，「妳是為歷史做總統，不是為自己這幾年做總統。」1050830

(中央社)