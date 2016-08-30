大巨蛋限改將到期 公民團體籲回歸森林公園

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松菸護樹團體30日齊聚大巨蛋圍牆外，掛起藝術家紀淵字的森林公園草想圖，齊聲要求台北市長柯文哲要遵守之前宣布9月8日前 ，遠雄未完成大巨蛋建照變更將終止契約的發言。護樹團體表示，以目前的進度，遠雄勢必無法在期限之內達到改善目標，因此大巨蛋正進入終止契約的 倒數10天最後時刻，呼籲市民共同思考，台北不缺蛋，缺的是氧。 (鄭任南攝)

北市府6月8日發函遠雄，要求3個月內完成建照變更，否則將啟動終止契約程序。距離限期改善只剩倒數10天，公民團體今早在大巨蛋旁召開記者會，指目前遠雄尚未通過台灣建築中心防火避難性能審查，也還未進入市府都審、環評程序，顯然無法在10天內改善完成，呼籲市府屆時應解約拆蛋，還給市民松菸森林公園。

松菸護樹志工團、松菸公園催生聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣蠻野心足生態協會等公民團體今表示，依目前情況，除非「蔡英文政府的內政部學葉世文強力護航」、「柯市府重現郝龍斌市府14天快速核發建照」，否則遠雄一定無法在9月8日改善完成。

因此，松菸公園催生聯盟召集人游藝呼籲，希望10天之後，北市府能如之前柯文哲所說，與遠雄解約。至於日前一直傳出第三方接手興建大巨蛋的消息，游藝也說，希望大家一起思考要留下什麼給下一代？解約後，應將蛋址回復成森林公園。

文創創作者紀淵宇也以手繪、電腦掃描輸出長3公尺寬4.2公尺的森林公園草想圖，他說，這是他表達小市民心聲的方式，大家常為下一代留錢、留房子，但保留綠地也是他認為重要的事。

志工也將這幅圖掛上大巨蛋工地圍牆，但據游藝了解，記者會結束後不久，遠雄即將畫報警提報為廢棄物，隨時可能遭到拆除。

(中時)