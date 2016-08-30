台印9月簽航空農業協定 印度內閣首度對外公布

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新政府在推行「新南向政策」上，始終飽受外界批評無實質內容，外交部今日罕見提前預告簽署內容。外交部亞東太平洋司副司長林恩真上午表示，台灣與印度將於9月簽署《航空服務協定》及《農業合作暸解備忘錄》，此次特別由印度內閣首度對外公布，並備有新聞稿。

林恩真指出，為落實「新南向政策」，台印將於9月簽署上述2項協定，雙方正在進行簽署前最後準備工作；預計這2項協定簽署可加速觀光交流、航空便利及提升兩國農業相關產業交流與合作，符合「新南向政策」核心目標。

林恩真強調，這兩個協定特別由印度內閣首度公布，並有新聞稿對外說明，未來還有一項會推動，是《阿里山鐵道遺產合作意向書》，隸屬文化面。

林恩真表示，「新南向政策」核心目標是全方位的，航空及農業是台印很大的合作空間，像印度航空市場從去年到今年，根據國際航空運輸協會（IATA）統計，印度航空市場成長率達27.4%，成長速度非常快。

目前台印之間的航班，直飛部分華航有3班，其餘大多需經新加坡等地轉機，林恩真說，我方有向印方表達，目前華航每週3班均滿載，未來希望透過航空協定的簽署，搭起平台，鼓勵台印航空相關業者探詢這部分的市場機會。

(旺報)