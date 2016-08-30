楊洋委託律師發聲明 否認天價片酬

楊洋傳開天價片酬，經紀公司強烈否認。（取自新浪微博＠愛奇藝娛樂）

楊洋所屬經紀公司委託律師發聲明，否認天價片酬，並要求報導這些不實消息的媒體刪文。（取自新浪微博＠楊洋icon）

昨天（8月29日）大陸傳出「小鮮肉」楊洋開出天價片酬，事後又毀約不拍等負面新聞，其所屬經紀公司非常憤怒，今天（8月30日）委請律師發聲明捍衛楊洋及經紀團隊的名譽，要求媒體及網友刪掉不實謠言。經紀團隊也在聲明中重申：「楊洋對外進行演藝合作的接洽，均以誠實、信用為基本宗旨，同時也一貫贊同並嚴格遵守廣電主管部門為促進行業健康發展而制訂的各項規定、政策。」

網傳電視劇《軒轅劍之漢之雲》找楊洋演男主角，其經紀公司開價1000萬元（人民幣，下同），但簽約後卻要求片酬翻倍；製作單位接受後卻又無故拒演；在此同時，楊洋的經紀公司又向《擇天記》製作單位報價7000萬元，並以8000萬元的代價接下《武動乾坤》。傳聞隨即遭到楊洋經紀公司否認。

律師聲明中強調：「有部分媒體、自媒體發表了針對楊洋先生不負責任的虛假資訊，聲稱楊洋先生在接洽《軒轅劍之漢之雲》時無正當理由翻倍漲價，並對楊洋先生洽談其他電視劇時的片酬金額進行了編造及虛假描述。」

聲明中也澄清：「上述消息所稱內容以及對於楊洋先生工作、片酬的描述均屬於虛假的不實消息，也已經構成了對楊洋先生職業道德的詆毀，涉嫌構成對楊洋先生名譽權的侵犯……發佈者需依法承擔民事侵權責任，依法刪除侵權消息。」

(旺報)