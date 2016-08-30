煉鋼爐渣倒漁塭 檢警聯手查獲

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台南市一對從事廢棄物再利用的夫婦，涉嫌將煉鋼產出的爐渣4000多噸，僱工傾倒在嘉義東石漁塭，由檢警方聯手查獲，將追徵不法利得。

嘉義地檢署指出，嘉義縣東石鄉山寮段一處漁塭，於去年底被人發現池水呈現綠色，加上魚隻大量死亡，當地居民質疑遭人非法棄置有害廢棄物，於是群起抗爭。

檢警獲悉後，會同環保署南區環境督察大隊、嘉義縣環保局等單位前往勘驗、採樣送驗，發現現場回填的廢棄物為煉鋼製程產出的爐渣。

去年12月20日廢棄物送驗結果出爐，重金屬溶出總鉻達69.7mg/L（標準值5.0 mg/L），屬於有害事業廢棄物；檢警再查出源頭是台南市從事廢棄物再利用的林姓（38歲）、陳姓（30歲）夫婦。

檢方指出，林姓夫婦共同經營的廢棄物處理公司，領有主管機關核發的廢棄物再利用許可，自去年10月起以每公噸新台幣600元價格，承攬台南鹽水某鋼鐵廠煉鋼產出的廢棄物。

林姓夫婦原本應進行破碎、篩分、磁選等程序，將煉鋼爐渣製成底層級配粒料原料、非結構性混凝土原料、水泥板原料，以及緣石原料等再利用產品。

但是，夫婦兩人為規避法令及警方查緝，涉嫌於去年12月7日至13日，以每公噸70元代價支付黃姓仲介廢棄物處理費，再以每公噸110元代價僱請機具，載運117車次、4000餘公噸爐碴至東石鄉高姓男子經營的漁塭回填。

在此期間，林姓夫婦與業者涉嫌偽造再生級配買賣合約，並以繞場未傾倒廢棄物的方式，製造已進場處理的假象，隨後直接將廢爐渣載運至東石鄉魚塭傾倒、回填。

案經檢警專案小組歷經8個多月監控、蒐證，終於查獲電腦主機1台、合約書、出貨單、遞送聯單、銀行存款存摺、日報表等資料一批，以及曳引車機具5輛，並扣得被告帳戶存款新台幣240萬元。

檢察官為保全被告不法利得之沒收及追徵，在偵查中已向法官聲請扣押獲准，除將依違反廢棄物清理法提起公訴外，另將依新修正的刑事訴訟法，聲請沒收及追徵不法利得。1050830

(中央社)